La rissa al Pincio è partita da una sfida su TikTok tra due ragazze

Un appuntamento nato su TikTok tra due ragazze avrebbe dato inizio alla maxi rissa al Pincio a Villa Borghese a Roma

La maxi rissa che ieri sera ha visto coinvolti a Villa Borghese sulla Terrazza del Pincio a Roma un centinaio di adolescenti è stata scaturita da un appuntamento su TikTok da parte di due giovanissime. Come racconta “Fanpage”, J. e V si sarebbero dovute vedere sabato sera e l’incontro è rimbalzato sui social nei giorni precedenti. Le due avrebbero avuto uno screzio giorni prima proprio nella zona benestante della capitale. Una parte dei giovanissimi che si sono riversati a Villa Borghese erano lì per assistere al regolamento di conti tra J e V o erano coinvolti in qualche altro modo. Il resto della folla si è accalcata prendendo parte alla rissa dopo che le forze dell’ordine hanno cercato di calmare gli animi. Così non è stato, la situazione è andata peggiorando, con le botte che sono proseguite anche a Piazza del Popolo e nella metropolitana di Piazzale Flaminio.

La dinamica della rissa al Pincio scaturita su TikTok

Ascoltando il racconto degli adolescenti presenti alla Terrazza del Pincio, è stato reso noto da “Fanpage” che una delle due ragazze non si è presentata all’appuntamento. Il motivo non è chiaro: alcuni dicono che non si sentiva bene e altri che i genitori avevano intuito qualcosa. Gli amici delle due ragazze hanno deciso di regolare tra di loro lo screzio e così sono scaturite le botte e gli assembramenti, in un periodo in cui si dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza tra le persone.

Sulla piattaforma cinese che i giovani preferiscono a Facebook e Instagram sono rimbalzati video e insulti tra le J e V a cui si sono aggiunti anche quelli dei rispettivi amici. Il resto è stato documentato ieri in diretta dagli stessi protagonisti della maxi rissa.

