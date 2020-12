Maxi rissa in pieno centro, 400 ragazzi in piazza: indagano i Carabinieri

Circa 400 ragazzi si sarebbero radunati nel pomeriggio di ieri al Pincio, a Roma, e, tra alcuni di loro, sarebbe scoppiata una maxi rissa.

Momenti di terrore, quelli vissuti nel pomeriggio di ieri a Roma, dove un gruppo di circa 400 ragazzi si sono assembrati presso la terrazza del Pincio e, alcuni di loro, sarebbero stati protagonisti di una maxi rissa. Una scena ripresa da diversi testimoni che poi hanno pubblicato i video sui social, subito divenuti virali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare i responsabili che nel frattempo si erano dileguati.

Leggi anche —> Rudy Guede dopo 13 anni è libero e addirittura una risorsa per la comunità

Roma, maxi rissa al Pincio: coinvolti circa 400 ragazzi

#Roma | Un momento di tensione scaturito in una lite verbale e fisica è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 dicembre, durante gli assembramenti tra Pincio e Piazza del Popolo, dove centinaia di adolescenti si sono incontrati, molti senza mascherina. pic.twitter.com/2po68bu2Oz — Atlantide (@Atlantide4world) December 6, 2020

Una maxi rissa tra due gruppi di ragazzi si sarebbe registrata nel pomeriggio di ieri, sabato 5 dicembre, sulla Terrazza del Pincio a Roma. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione di Today, centinaia di ragazzini, circa 400, la maggior parte dei quali senza mascherine, si sarebbero ritrovati tra il Pincio e Piazza del Popolo, creando un enorme assembramento, in violazione delle norme anti-Covid. Tra alcuni di loro sarebbe iniziato un parapiglia sfociato poi in una maxi-rissa. Calci, pugni e urla, il tutto documentato da alcuni presenti che hanno filmato la scena ed hanno poi condiviso i filmati in rete.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per disperdere la folla ed hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i responsabili. Non è ancora chiaro se, il gruppo si fosse dato appuntamento ed il tutto fosse una sorta di messa in scena. Su tali circostanze stanno lavorando i militari dell’Arma. Al momento, come riferisce Today, non risultano né feriti né soggetti indagati.

I carabinieri potrebbero ora acquisire i filmati che circolano sul web e quelli ripresi dalla telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’episodio.

Leggi anche —> Il figlio piange troppo: il padre lo uccide per un motivo assurdo

Quello del Pincio non sarebbe un caso isolato, dato che nel weekend sono state diverse le sanzioni da parte delle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle norme per limitare il contagio disposte dal Governo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.