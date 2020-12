Le pagelle ed il tabellino di Roma-Sassuolo, match delle 15:00, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A appena terminato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da As Roma Fanpage (@as_romafanpage)

E’ appena terminato il match dell’Olimpico di Roma tra Roma e Sassuolo

Primo tempo sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che intavolano un’intensa fase di studio a centrocampo. Poche luci all’Olimpico nei primi 45′, dove con il passare dei minuti è il nervosismo a farla da padrone. A pagarne le conseguenze sono i padroni di casa con Pedro, che rimedia un doppio giallo, guadagnando anzitempo gli spogliatoi. Sul finire della prima frazione, la Roma recrimina anche per un gol annullato (rivisto al VAR) ai danni di Mkhitarian, propiziato da un tocco di mano, dopo il servizio di Dzeko.

Nella ripresa, il canovaccio tecnico non cambia: baricentri bassi tra le due squadre. La Roma ha il merito di mantenere il pallino del gioco, nonostante l’inferiorità numerica. Ancora sugli scudi Mkhitarian che prende la mira dalla distanza e centra il palo! Poi il Sassuolo alza i ritmi di gioco e sigla la rete del vantaggio con il neo entrato Haraslin. Palla sotto la traversa con Mirante battuto, ma l’arbitro applica il check e segnala un fuorigioco millimetrico: si rimane dunque sullo 0-0. Non varia il copione attitudinale tra i 22 in campo. Continuano a fioccare i cartellini gialli, mentre la gara si avvia verso la fine delle ostilità. Al triplice fischio è 0-0 all’Olimpico

LEGGI ANCHE —–> Verona-Cagliari: le pagelle e il risultato del lunch match

Roma-Sassuolo: il tabellino e le pagelle della sfida

Tra Roma e Sassuolo è pari a reti bianche. Le due squadre hanno cercato di prevalere l’una sull’altra. Lo spettacolo non è mancato, nonostante gli ampi sprazzi di nervosismo che hanno penalizzato soprattutto la Roma, costretta a rinunciare a Pedro per doppia ammonizione e pochi istanti dopo, al suo allenatore per proteste. Nessuna tra le due compagini dunque muove la classifica. Roma e Sassuolo guadagnano un punticino per parte, mantenendo rispettivamente la quarta e quinta posizione, comunque in piena zona Europa

Roma (3-4-2-1)Mirante(6,5), Ibanez (6), Cristante (6,5), Kumbulla (6) (88′ Juan Jesus(s.v.)), Karsdorp (6), Pellegrini Lo. (6) (83′ Diawara (s.v.)), Villar (6), Spinazzola (6,5), Pedro (4,5), Mkhitaryan (6), Dzeko (5,5) (86′ Mayoral (s.v.))

ALL.: Fonseca (6)

Sassuolo (4-2-3-1)Pegolo (6,5), Ayhan (5,5), Marlon (6,5), Ferrari G. (6,5), Rogerio (6) (82′ Kyriakopoulos (s.v.)), Obiang (5,5) (85′ Bourabia(s.v.)), Locatelli (6), Berardi (5,5), Lopez M. (5,5) (46′ Raspadori (5,5)), Boga (5,5) (74′ Traore’ Hj.(6)), Djuricic (5,5) (73′ Haraslin (6))

ALL.: De Zerbi (6)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: /

Ammoniti: 11’ Pedro (R), 18′ Maxime Lopez (S) 25′ Villar del Fraile G. (R), 47’p.t. Mirante (R), 71′ Raspadori (S), 79′ Obiang (S), 87′ Karsdrop (R)

Espulsi: 41′ Pedro, Fonseca (coach Roma dalla panchina)

Note: 2’ e 3’ di recupero

Leggi anche —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Nel prossimo impegno stagionale la Roma andrà a Sofia, in Bulgaria per aumentare il bottino dei punti in un girone dominato dalla Lupa. Poi ci sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic sulla strada per l’Europa e le prime posizioni. Il Sassuolo invece arresta la sua funambolica corsa in trasferta, dopo 4 vittorie consecutive. Nella prossima sfida riceverà il Benevento di Mister Filippo Inzaghi

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter