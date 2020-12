Sabrina Salerno è sempre meravigliosa: la cantante ha postato l’ennesimo scatto da capogiro in cui indossa un bikini incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è sempre più spettacolare sui social network. La cantante continua a postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra il suo fisico da sogno. Nonostante l’età che avanza, la nativa di Genova è sempre in splendida forma e sa come mandare in estasi i suoi ammiratori. Il suo décolleté stratosferico e il suo magnifico corpo non passano mai inosservati: ogni sua foto colleziona tantissimi likes e commenti.

Sabrina, poco tempo fa, ha pubblicato una fotografia in cui indossa un bikini da urlo che mette in risalto il suo lato A. La cantante ha anche scritto una didascalia contenente un pensiero molto profondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali da svenire, un intimo da stropicciarsi gli occhi, assurda – FOTO

Sabrina Salerno da sogno in bikini, il suo fisico manda in tilt il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un bikini favoloso ed è appoggiata al muro con dolcezza e sensualità. Le sue foto sono sempre uno spettacolo d’eros e d’amore. Il suo lato A è in bella mostra ed è leggermente coperto dalle sue braccia.

“Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro…”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già superato la soglia dei 10mila cuoricini in dieci minuti e numerosissimi commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia De Lellis intimo epocale, trasparenze e poco coprente, un fuoco – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La Salerno continua ad essere in forma perché si allena sempre con costanza e regolarità. La classe 1968 posta spesso foto dei suoi training.