Le pagelle ed il tabellino del match della decima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria-Milan, appena terminato.

Si è appena concluso il match valevole per la 10° giornata di campionato con la vittoria del Milan che ha battuto in trasferta la Sampdoria 2 a 1. A decidere l’incontro la rete di Frank Kessiè su calcio di rigore al 45′ concesso per un fallo di mano di Jankto in area e di Castillejo che da subentrato, al primo pallone toccato, consolida il vantaggio. Sullo 0 a 2 segna Ekdal per la Sampdoria.

LEGGI ANCHE –> Crotone-Napoli 0-4: gli azzurri raggiungono la Juventus in classifica

Sampdoria – Milan: il tabellino e le pagelle della gara

Il Milan consolida così ulteriormente il primo posto in classifica con 26 punti davanti ai cugini neroazzurri, sotto di 5 punti. La Sampdoria invece rimane ferma a metà classifica, insieme al Benevento con 12 punti. Ottimo avvio di campionato quello di Mister Pioli che impensierisce i diretti concorrenti alla vittoria dello scudetto, avendo ottenuto finora 8 vittorie e 2 pareggi senza mai perdere.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszyński 6 (19′ Colley 6.5), Ferrari 6, Tonelli 6.5, Augello 5.5 (81′ Leris); Candreva 5.5, Thorsby 6, Silva 5.5 (46′ Ekdal 6.5), Jankto 5 (46′ Damsgaard 6.5); Gabbiadini 5.5 (57′ La Gumina 5.5), Quagliarella 5.5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, G. Ramírez, Léris, Yoshida, Askildsen, Verre. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Gabbia 6, Romagnoli 6.5, Theo Hernández 6.5; Tonali 6.5, Kessié 7; Saelemaekers 5 (74′ Castillejo 7), Çalhanoğlu 6 (90′ Krunić), Brahim Díaz 5 (46′ Hauge 6.5); Rebić 6. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, Bennacer, D. Maldini, Colombo. All.: Pioli.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

Reti: Kessiè 45′ rig. (M), Castillejo 76′ (M), Ekdal 82′ (S)

Ammoniti: Kessiè 4′ (M), Silva 26′ (S), Jankto 47′ (S)

Espulsi: –

Recupero: 4′ pt e ′ st

MIGLIORE IN CAMPO: Kessiè (M)

LEGGI ANCHE –> Roma-Sassuolo 0-0: vince il VAR, una rete annullata per parte nella sfida per l’Europa

Nella prossima gara di Serie A la squadra di Mister Claudio Ranieri volerà a Napoli domenica alle 15:00 per affrontare gli azzurri che hanno vinto 4 a 0 nelle ultime due gare contro Roma e Crotone. Match in casa invece per i rossoneri che nel posticipo di domenica sera ospiteranno il Parma, attualmente nelle zone basse della classifica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.