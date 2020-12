Rivelazioni di Max Allegri ai microfoni del Times. L’allenatore livornese ha espresso il desiderio di provare la Premier League.

Esce allo scoperto e svela la sua destinazione. Max Allegri ha fatto parlare di sé in questi giorni a seguito delle rivelazioni rilasciate durante un’intervista al Times.

Fermo dal 2019, nell’ultimo periodo Allegri era stato accostato ad alcune squadre inglesi. L’allenatore livornese aveva tentennato, nella speranza di poter tornare alla Serie A. Allegri tuttavia sembra aver cambiato rotta e ha rivelato il desiderio di guidare una squadra di Premier League.

“Mi piacerebbe vivere un’esperienza in Premier League Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra “, ha commentato l’allenatore.

Cristiano Ronaldo: il calciatore ideale per l’allenatore livornese

Vincitore di sei scudetti e quattro edizioni della Coppa Italia, allenatore del Milan per quattro anni e della Juventus per cinque, Allegri ha poi definito l’identikit del suo calciatore ideale.

In Cristiano Ronaldo individua il suo modello: “Ho avuto molti giocatori forti, con una mentalità forte. Difensori come Chiellini e Nesta, centrocampisti come Gattuso e Seedorf, attaccanti come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Per mentalità CR7 è il migliore, ha una testa diversa da tutti gli altri. Ha vinto cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League, un Campionato Europeo con il Portogallo, facendo sempre la differenza. Ogni anno ha un obiettivo nuovo”.

Allegri ha poi illustrato i cambiamenti del ruolo dell’allenatore avvenuti nel corso degli ultimi anni.

“L’allenatore deve essere uno psicologo. L’80% è psicologia – ha poi proseguito – il 20% è tattica. Dobbiamo guardare nella testa dei giocatori, perché sono giovani, sono ‘bambini’. Dobbiamo parlare con loro ogni giorno, sapere tutto, conoscere i loro problemi.”

