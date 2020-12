Truffa: attenzione a non aprire il messaggio del pacco in arrivo

In questo periodo in molti siamo in attesa del corriere per ordini online che abbiamo effettuato ma attenzione alle truffe.

Proprio a ridosso del Natale con molti negozi chiusi o con orario ridotto, per acquistare i regali ai nostri cari in molti scelgono la strada degli acquisti online.

L’attesa del corriere dunque in questi giorni è ricorrente e anche i truffatori lo sanno, approfittando del periodo e della frenesia delle persone.

Ma non dobbiamo farci trovare impreparati. Come?

Stando attenti innanzitutto a questo messaggio-truffa: il mittente del messaggio è un numero, 6816, il testo è ben scritto e molto dettagliato. Addirittura si fa riferimento al nome del ricevente. Infatti, il testo ricevuto recita così: “Promemoria: xxx. Al tuo pacco IT manca ancora la spedizione” seguito da un link.

LEGGI ANCHE —> Test psicologico: la prima lettera che leggi rivela la tua personalità

Incuriositi dal messaggio o smaniosi di ricevere il pacco potremmo rimanere vittime della truffa infatti se apriamo il link rischiamo di incapparci.

Cosa succede se apriamo il link?

Ricevendo il messaggio con il nostro nome nel testo potremmo essere ancora più convinti che il mittente sia proprio il negozio o la compagnia che si è occupata della spedizione.

Aprendo il link ci verranno richiesti i dati della carta di credito per terminare correttamente la procedura, viene garantito l’addebito sulla carta di 1 solo euro per sbloccare la spedizione ma in realtà si tratta di un tentativo di clonare la nostra carta.

LEGGI ANCHE —> Il parere degli esperti: perché i cani piegano la testa quando gli parliamo

Si tratta di un messaggio che in questi giorni stanno ricevendo in molti, si consiglia dunque di non aprire il link e di non proseguire con il pagamento di un euro dalla carta di credito perchè non verrà sbloccata la spedizione ma solo clonata la nostra carta.

I truffatori fanno leva sulla curiosità delle persone che spesso purtroppo cascano nei loro imbrogli rimettendoci economicamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.