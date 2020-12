Zoe Cristofoli ha fatto impazzire tutti i suoi follower condividendo uno scatto bollente in cui è distesa sul letto senza pantaloni.

Zoe Cristofoli è una donna bellissima e sensuale. La ragazza ama postare scatti piccanti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. Le sue curve pazzesche e la sua immagine di donna trasgressiva fanno impazzire i fan. La nativa di Verona ha un numero non quantificato di tatuaggi su tutto il corpo. La classe 1996 ha raggiunto la popolarità grazie ai social network: il suo account Instagram vanta ben 752mila follower.

Zoe, poco fa, ha messo in rete una fotografia da infarto. La ragazza è distesa sul letto e non ha i pantaloni. Le sue gambe da sogno sono in primissimo piano e lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Zoe Cristofoli, niente pantaloni: che gambe!!

Zoe ha postato uno scatto su Instagram decisamente esagerato. La ragazza non mostra il suo incantevole viso e ha deciso di mettere in vista le sue gambe pazzesche. La classe 1996 non ha i pantaloni: il suo stacco di coscia da paura lascia tutti a bocca aperta e una piccola parte di un gluteo è leggermente visibile.

Le foto della nativa di Verona ottengono sempre un ottimo riscontro. L’ultimo scatto postato in rete ha già raccolto 41mila cuoricini. “Mamma mia”, “Ma che fai”, “La perfezione”, “Sei stupenda, adoro vedere il tuo stile”, “Surriscaldamento globale”, si legge tra i commenti del post.

Zoe è dotata di un fisico fantascientifico. La ragazza durante l’estate ha postato diversi scatti in costume mettendo in mostra il suo corpo.