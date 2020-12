Ad di Zalando si dimette: priorità alla carriera della moglie

Rubin Ritter, l’ad di Zalando si dimette dall’azienda. La carriera della moglie e il tempo per la sua famiglia sono le sue priorità. La notizia fa il giro del mondo.

Si dimette da Zalando, il gigante della moda online tra i più famosi al mondo. Rubin Ritter, ad dell’azienda, ha annunciato la notizia lasciando tutti senza parole.

Il trentenne co-amministratore delegato di Zalando ha deciso di dimettersi con l’arrivo del nuovo anno. Due anni prima rispetto alla scadenza del contratto.

Una scelta che sta facendo il giro del mondo. Sembrerebbe che queste dimissioni siano determinate dall’esigenza di Ritter di avere più tempo per la famiglia e far sì che la carriera della moglie abbia la priorità. La notizia sta facendo il giro del mondo. Una dimostrazione di come per un uomo una decisione del genere venga ancora giudicata e considerata come una rarità.

Il ruolo di Ritter era quello della supervisione della strategia e della comunicazione. In questi anni il suo contributo è stato centrale nel trasformare la start-up in uno degli e-commerce principali al livello europeo.

Avente sede a Berlino, Zalando ha all’incirca 14.000 dipendenti. Nel 2019 ha contato un utile netto di quasi 100 milioni.

Ritter si dimette: il team di Zalando esprime il rammarico

“Sento che è tempo di dare alla mia vita una nuova direzione. Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia in crescita. – ha commentato Ritter – Mia moglie e io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali debbano avere la priorità”.

Nella dichiarazione, il manager non ha espresso ulteriori dettagli sulla posizione professionale della coniuge.

Ritter lo scorso mese aveva pubblicato un primo rapporto della società legato al tema della diversità e dell’inclusione sottolineando come avrebbero dovuto essere viste come un’opportunità piuttosto che una sfida. Attualmente il consiglio di amministrazione è composto solo da membri maschili e per questo l’azienda è stata criticata.

Il team di Zalando ha espresso tutto il suo dispiacere nell’apprendere le dimissioni dell’ad pur nel massimo rispetto della sua motivazione. L’azienda continuerà ad essere guida dagli due capi, Robert Gentz e David Schneider.

