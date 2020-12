Agus Gandolfo, lady Martinez mostra fondoschiena mai visto, pazzesca – FOTO

Lady Lautaro, meglio conosciuta come Agus Gandolfo, web influencer milanese sfrutta la luce del sole per mettere in mostra… il fondoschiena

Sempre meno avulsa dalla manovra del “gioco” spettacolare di luci, che accendono il suo istinto di bellezza. Agus Gandolfo, meglio conosciuta come lady Lautaro Martinez ha affascinato il web attraverso scatti su Instagram a dir poco seducenti.

In assenza dell’attaccante dell’Inter, impegnato con la sua squadra nella risalita al vertice del campionato italiano, Agus si gode ancora gli ultimi sprazzi di sole domenicale. Un weekend a colori per la web influencer argentina che questa volta non ha flirtato direttamente con il pubblico, mettendo in mostra l’eleganza frontale delle forme, seconde a nessuna.

Durante la due giorni in montagna, i follower di Agus hanno scatenato la libidine, quando lady Martinez ha messo in risalto il retro del suo corpo, guarnito dal perizoma nero, completamente “divorato” da un fondoschiena da paura. Una sensazione di profonda stima si rende nota dunque sul suo profilo Instagram, dove gli oltre 700 mila ammiratori non hanno fatto certamente mancare la loro vicinanza, per un Agus Gandolfo mai vista così, prima d’ora

Agus Gandolfo, posa alla moda davanti allo specchio