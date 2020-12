Al bano, la rivelazione sulla figlia Jasmine: ” Non l’ho scelta io”

Al bano sta lavorando con la figlia Jasmine a The Voice ma in molti hanno criticato questa collaborazione, così arriva lo sfogo del cantante

Al bano torna ad essere nel mirino del mondo dello spettacolo, prima per la relazione con la sua ex moglie Romina Power e oggi per il programma The Voice al quale sta lavorando insieme a sua figlia Jasmine. Non sono mancate critiche da parte del pubblico, le persone non hanno perso occasione di fare polemica sulle decisioni inerenti alla trasmissione. C’è chi lo ha accusato di aver raccomandato Jasmine, forte della sua popolarità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lucia Javorcekova, top nero cortissimo e curve al vento: figlia di Madre Natura – FOTO

Al bano sulla figlia Jasmine: come si difende?

Il cantante pugliese nel programma The Voice Senior è affiancato dalla figlia Jasmine, una ragazza di diciannove anni avuta dalla sua seconda relazione con Loredana Lecciso. Dopo le accuse che gli sono arrivate riguardo alla raccomandazione per sua figlia, l’uomo ha risposto immediatamente ribadendo ancora una volta che l’idea di portare nel programma della rete ammiraglia Rai la giovane non è affatto scaturita da lui, bensì dagli ideatori e dalla produzione del talent musicale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cristina Chiabotto gli anni non passano, un sogno ad occhi aperti-FOTO

Antonella Clerici difende i Carrisi

A difendere Al bano dalle critiche è scesa in campo Antonella Clerici. Infatti la conduttrice ha spiegato che la decisione di avere la diciannovenne in studio è stata presa per riuscire a far emergere un Al bano diverso rispetto al solito. Inoltre, la figlia del cantante, ha dichiarato di non voler giudicare nessuno ma semplicemente di avere il desiderio di offrire un punto di vista differente rispetto a quello del padre.

Jasmine fin da subito si è rivelata una ragazza umile. La giovane è ben lontana dai pregiudizi del pubblico e di chi ha criticato questa collaborazione tra padre e figlia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter