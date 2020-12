Alba Parietti si lascia scappare un retroscena sul figlio, Francesco Oppini – VIDEO

Alba Parietti condivide sui social un video che la immortala insieme all’amatissimo figlio, Francesco Oppini e si lascia scappare un retroscena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti condivide un momento tenero sui social: il pranzo col figlio, Francesco Oppini. L’opinionista infatti è molto legata al figlio, sempre pronta difenderlo ma anche a rimproverarlo, da buon genitore, per alcune dichiarazioni rese nella casa del GF Vip. Ormai è passata tanta acqua sotto i ponti da quelle dichiarazioni, quindi Alba si gode la presenza di suo figlio. Durante il video si lascia scappare delle scottanti verità, ovvero che Francesco l’aveva visto solo per un’ora perché impegnato con la sua Cristina.

E Francesco con tantissima ironia risponde alla domanda della mamma “Quanto siamo stati insieme, Francesco?” “Un’ora e già è tanto”. Alba era in pigiama – come ha la stessa sottolineato – ma la classe e la femminilità era dominante. I commenti per madre-figlio sono tutti di amore: Francesco sembra un ragazzino di 20 anni, a te il pigiama dona tantissimo, bellissimi 😊.

Alba Parietti, condivide il post di Vladimir Luxuria sul figlio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Un’ora fa Alba Parietti ha condiviso altresì un post di Vladimir Luxuria che rammenta come l’amore di un gay per un uomo etero possa capitare, ma è un amore che fa male in quanto impossibile sin dalla nascita. Data la situazione delicata, invita l’uomo ad essere tenero nei confronti di chi nutre tal sentimento senza avere la sindrome da “uomo macho ferito”. Sicuramente un ottimo spunto di riflessione che Alba ha condiviso e che ha dato adito ad un dibattito costruttivo sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Francesco è troppo intelligente x deludere capirà Tommy come sempre ❤️ sono tante le bellissime parole spese nei confronti di Francesco. Si attende il confronto con Tommaso Zorzi.

