Amadeus e Giovanna, il tradimento e le reazioni: “Vai fuori…” – VIDEO

Il presentatore Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno risposto a un quesito sulla loro vita di coppia. La risposta è arrivata da entrambi via Instagram. Paola Perego ha chiesto ai due volti noti della tv nel caso in cui il partner avesse un’altra relazione se lo vorrebbero venire a sapere. Amadeus ha detto che lo scoprirebbe lo stesso da solo e quindi non gli cambia molto. Sua moglie Giovanna è apparsa più decisa e ha risposto di volerlo sapere senza nessun dubbio: “Così potrei prepararti le valige per fartele trovare fuori alla porta”. Il presentatore de “I soliti ignoti” ha poi scherzato con la collega Paola Perego: “Quando vorrai parlare nel 2021 di mare o montagna io sono più felice e non vedo l’ora”. La coppia però è molto unita dal 2003 quando si sono conosciuti dietro le quinte del programma “l’Eredità“.

La lunga unione di Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo (classe 1977) si sono conosciuti sette anni fa quando lei era una delle showgirl de “L’Eredità”, il gioco a quiz ora condotto da Flavio Insinna. Il presentatore era sposato con Marisa Di Martino da cui ha avuto la figlia Alice, che ora ha 23 anni. Testimone di nozze è stato Fiorello, con cui il presentatore di Ravenna 58enne ha condotto con successo il Festival di Sanremo 2020. Il matrimonio è naufragato del tutto alla fine del 2007. Amadeus e Giovanna hanno suggellato il loro amore con il matrimonio civile nel 2009, quando è nato José Alberto.

La loro relazione andava avanti ormai da sei anni. Nell’estate del 2019 la coppia si è sposata anche con il rito religioso in chiesa.

