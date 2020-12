Antonella Clerici e la strage famigliare che l’ha toccata profondamente

Antonella Clerici ha celebrato ieri il suo compleanno in famiglia: le foto condivise e il bacio rubato. Ma spunta anche la verità sul in tangenziale

La conduttrice di “The Voice Senior” e “E’ quasi mezzogiorno” Antonella Clerici ieri ha festeggiato il suo compleanno in famiglia e mai come in questo periodo sembra essere tanto felice e aver trovato un pò di serenità. Cinquantasette anni e non sentirli, ma soprattutto non dimostrarli, vista la splendida forma che sta mostrando sul palco del programma Rai.

Con lei per i festeggiamenti la figlia Maelle che ha realizzato la torta e il compagno Vittorio Garrone. “Oggi è il mio compleanno! Grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita e la rendono speciale, unica!”, così ha scritto Antonella sul suo profilo Instagram.

Sabato scorso però mentre era bloccata in tangenziale a Milano Ovest Antonella Clerici ha mandato un tweet pensieroso in cui chiedeva informazioni sul fermo, non si aspettava che si fosse verificato un terribile incidente stradale proprio poco distante dalla sua vettura.

Antonella Clerici, "Qualcuno ha news?". L'incidente in tangenziale a Rozzano

Bloccata da 1ora e mezza ferma sulla tangenziale ovest di milano altezza rozzano / quinto de stampi. Qualcuno ha news? — Antonella Clerici (@antoclerici) December 5, 2020

La vicenda che ha toccato così da vicino Antonella Clerici ha coinvolto una famiglia di origini sudamericane nella serata di sabato 5 dicembre 2020. Madre, padre e i loro tre figli sono rimasti coinvolti in un tragico incidente sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano che ha bloccato la viabilità per diverse interminabili ore.

La conduttrice quindi lancia un tweet: “Bloccata da 1 ora e mezza ferma sulla tangenziale ovest di Milano altezza Rozzano/Quinto De Stampi. Qualcuno ha news?“. Le risponde un uomo: “Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una donna, ferite 4 persone, tra cui 3 bambini. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in atto“.

Nello scontro sono morti i genitori e la ragazza di 12 anni, i fratelli di lei, di 10 e 16 anni sono in condizioni gravi all’ospedale e non si hanno ancora notizia certe sulle loro condizioni.

