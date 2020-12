Avvolta nello scotch e gettata nel bidone, gattina salvata per miracolo

Una gattina è stata gettata a Pesaro nel bidone dell’immondizia avvolta con lo scotch, a salvarla alcuni passanti che l’hanno sentita miagolare

Spesso gli umani sono in grado di compiere atti di violenza inaudita verso gli amici più fidati. Una gattina infatti è stata gettata in un bidone della spazzatura legata barbaramente con lo scotch, per lei ci sarebbe stata la morte certa ma per fortuna alcuni passanti hanno sentito il suo miagolio.

La vicenda è accaduta a Villa Betti, piccola frazione di Pesaro. Una gattina di appena sei mesi è stata gettata nel bidone della plastica sotto cumuli di altri rifiuti; i suoi carnefici non baldi del gesto compiuto l’hanno anche legata con lo scotch ad impedirle il movimento delle zampine e quindi la possibilità di uscire da lì dentro.

Alcuni passanti si sono accorti del suo flebile pianto ed hanno avvisato immediatamente i volontari dell’Enpa di Pesaro e Urbino. Questi giunti sul posto l’hanno prima individuata e poi tratta in salvo poco prima dell’arrivo della nettezza urbana.

La violenza contro gli animali in Italia è sancita dalla legge n.189 del 2004

I volontari l’hanno portata subito dal veterinario dove è stata liberata dallo scotch, curata e nutrita. Sta bene anche se è molto spaventata. Ora attende un padrone che la voglia accogliere amorevolmente in casa propria, mentre è stata sporta denuncia verso ignoti per l’accaduto.

Ricordiamo che in Italia esiste la legge n.189 del 2004 che regola gli atti di crudeltà verso gli animali e la loro uccisione senza motivi dimostrabili. La legge, che va a sostituire quella del 22 novembre 1993 n.473, così recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Il legislatore ammonisce sulla violenza contro gli animali, prevedendo una reclusione fino a due anni in caso di assassinio”.

La violenza contro gli animali è un reato. La segnalazione del privato cittadino può essere sporta con una denuncia anche anonima indifferentemente alla Polizia, ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica oppure alle associazioni animaliste.

