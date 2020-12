Barbara Bouchet: il figlio Massimiliano Borghese per la prima volta in tv

A Domenica Live per la prima volta insieme in tv appaiono Barbare Bouchet e il figlio Massimiliano, fratello di Alessandro Borghese. La storia

Barbara D’Urso nella scorsa puntata di Domenica Live ha ospitato la famosa attrice Barbara Bouchet e suo figlio Massimiliano Borghese, per la prima volta i due sono apparsi insieme in un programma televisivo. La padrona di casa ha ripercorso la storia d’amore tra Barbara Bouchet e Gigi Borghese, facendo vedere un vecchio filmato in cui la coppia raccontava il corteggiamento. Gigi Borghese mandò all’attrice rose gialle, tutti i giorni, per due mesi, firmandosi solo Mister X.

Barbara Bouchet, qual è il rapporto con il figlio?

L’attrice questa volta si è fatta accompagnare da suo figlio Massimiliano, mai stato in tv prima d’ora. “Io volevo fare la mia strada e sono andato a lavorare al ristorante di mio fratello Alessandro – ha spiegato il figlio – Da piccolo ero molto geloso, non per i film però”. Inoltre il ragazzo ha sottolineato quanto fosse geloso della sua mamma da piccolo, ha rivelato infatti che si metteva davanti ai paparazzi per non farla fotografare. “Ero piccolo, non ne sapevo nulla” ha affermato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

E’ stata una puntata emozionante quella di ieri di Domenica Live, Massimiliano ha raccontato la sua storia ed ha menzionato più volte suo fratello Alessandro Borghese, il suo braccio destro nella vita e sul lavoro. Attualmente il famoso chef sta lavorando alle nuove puntate di Quattro ristoranti.

