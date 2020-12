Abbiamo intervistato Ciavy, fresco protagonista di Temptation Island che racconta attraverso le nostre telecamere la sua esperienza televisiva e com’è cambiata la sua vita dopo il programma.

Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis è un PR e organizzatore di eventi di Roma, sua città di origine dove è nato 35 anni fa. Noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, programma in cui ha partecipato insieme alla fidanzata Valeria Liberati e dove si è contraddistinto per la sua simpatia e per essersi mostrato senza filtri con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.

La coppia è uscita divisa dal programma ma Ciavy ha tentato in ogni modo di riconquistare la sua Valeria ricostruendo il rapporto con lei e ora sembra che le cose tra i due stiano andando per il verso giusto.

Com’è stato il ritorno alla realtà dopo Temptation e tra te e Valeria come sono cambiate le cose? Siete riusciti a risolvere i problemi e avete trovato un punto di incontro?

“Dopo Temptation siamo usciti divisi e abbastanza bruscamente, ho provato a parlare con lei a fine falò ma era impossibile perché ci hanno diviso. Ho aspettato finché non siamo tornati a Roma e appena atterrati a Fiumicino le ho chiesto di vederci. La sera stessa ci siamo incontrati, non è stato facile probabilmente anche per la sua paura dato che agli occhi del pubblico era uscita come la donna forte che aveva sconfitto il mostro quando in realtà mostro non sono: un conto il gioco, un conto la vita vera che è un’altra cosa. Abbiamo affrontato diversi discorsi, siamo stati tutti i giorni insieme. Non era tutto d’amore e d’accordo, ancora oggi litighiamo spesso ma non più come prima. Io sono uscito dal programma come la persona gelosa, lei non lo ammette ma anche lei lo è. Riconquistarla non è stato facile ma io quando voglio una cosa sono testardo e faccio tutto il possibile per ottenerla”.

Il programma è un’esperienza molto forte e significativa: per 21 giorni si sta soli con se stessi e si capiscono molte cose relative alla coppia ma ci si riscopre anche personalmente analizzando e comprendendo i propri errori. Com’è cambiato Ciavy dopo Temptation?

Io ne ho fatti tanti di errori nel rapporto di coppia e sono molto cambiato: prima ero poco presente, me ne approfittavo e facevo un po’ il furbo in diverse occasioni, diciamo che ero poco legato a lei. Con il programma si è rafforzato molto il nostro rapporto e ho capito quali sono le priorità. Prima non pensavo fosse così importante per me. Io personalmente non sono cambiato, sono uguale a prima: nel bene e nel male Ciavy è questo. Forse essendo molto impulsivo prima di arrabbiarmi dovrei contare fino 20,30,40,50.”

Hai capito subito quando hai fatto i provini che sareste stati scelti? E poi com’è cambiata la tua quotidianità con il successo ottenuto dopo Temptation?

“Ti dico la verità avevo capito da subito che saremmo stati scelti. Già dal primo provino, poi ho fatto il secondo anche con Maria De Filippi, una persona fantastica e ho detto subito a Valeria al 100% ci hanno preso e infatti così è stato. Ho messo in mostra la mia simpatia e quello che sono. Dopo Temptation c’è stato un cambiamento sia dal punto di vista lavorativo sia perché diventi “famoso” anche se tutto sommato ero un po’ abituato a conoscere tanta gente lavorando per locali. Sicuramente sono cambiate molte cose anche su Instagram ho avuto un grande seguito e tanto affetto, ci sono anche le critiche che apprezzo se sono costruttive altrimenti non mi toccano”.

