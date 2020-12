Claudia Ruggeri, un seno che implode: bellezza straordinaria-FOTO

La Ruggeri condivide uno scatto su Instagram in canotta con un lato A prorompente, è bellissima e sensuale la bonas

L’influencer e showgirl Claudia Ruggeri condivide uno scatto sensuale in canotta e pone un quesito ai follower. “E voi cosa vorreste fare quando tutto questo sarà solo un brutto ricordo? Aspettando tempi migliori…”. La showgirl bella più che mai ha nostalgia di poter viaggiare ed essere libera, come tutti d’altronde.

Claudia Ruggeri presto di nuovo ad Avanti un altro

La showgirl tornerà ad Avanti un altro sempre nelle vesti della bellissima bonas. Ha iniziato la collaborazione con Paolo Bonolis nel 2004 e negli anni ha ricoperto il ruolo di poliziotta, supplente e Miss nel programma Avanti un altro. Lei è fra i personaggi più amati del programma, pare essere anche la preferita degli uomini come bellezza. Sarà perché rispecchia i canoni mediterranei che piacciono tanto. La Ruggeri è legata a Bonolis anche nella vita privata, ha infatti sposato il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis.

La Ruggeri conosce il marito proprio nel 2004 quando comincia a lavorare per Domenica In, all’epoca condotto proprio da Bonolis. Il loro incontro è stato particolare, lei piangeva dietro le quinte e Marco Bruganelli l’ha consolata, così si sono innamorati. La showgirl parla benissimo di Bonolis e del rapporto anche con la cognata Sonia, dice che sono persone meravigliose. Il marito della Ruggeri è anti social, non ama apparire e odia l’immagine. Infatti non appaiono mai insieme su copertine oppure in servizi fotografici, nonostante glielo abbiano chiesto più volte. Lui ci tiene alla riservatezza e alla sua privata e lei rispetta la sua decisione e la condivide.

Spesso la Ruggeri riceve critiche per la sua parentela, che a dire di molti è quella che le permette di lavorare nello showbusiness. La gavetta l’ha fatta anche lei, poi che abbia avuto fortuna o meno poco importa perché i telespettatori la amano ed è questo che conta.

