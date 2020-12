Cristina Chiabotto gli anni non passano, un sogno ad occhi aperti-FOTO

La Chiabotto condivide alcuni scatti tra presente e passato è incredibile sembra non essere passato il tempo, sempre stupenda

La bellissima ex Miss Italia condivide una serie di foto sia del presente che del passato. Oggi appare più scura di capelli, mentre da ragazza era biondissima sembrava una barbie. Bella sia mora che bionda, incredibile. Lei è stata senza dubbio una della più belle mai elette a Miss Italia. Una bellezza semplice e naturale che incanta, non hai mai subito ritocchi ed è anche per questo che è più bella.

Cristina Chiabotto la Miss Italia più bella della storia

La Chiabotto appare sempre più bella, la sua penultima foto sul profilo Instagram la ritrae accovacciata ai piedi dell’albero di natale con le sue infinite gambe lunghe. Alta 1,82 e 34 anni, una bellezza senza tempo la sua. L’anno scorso si è sposata con il suo compagno Marco Roscio, la cerimonia è stata un sogno. Tutti però pensavano si sarebbe sposata con lo storico fidanzato, l’attore Fabio Fulco dal momento che i due sono stati insieme ben 11 anni.

E lui stesso aveva confessato in un intervista che lui avrebbe voluto che durasse per sempre la loro storia d’amore. Per lui era un sogno ma era solo il suo sogno, ha sofferto molto per la fine della loro storia. Lei infatti a Verissimo aveva raccontato che dopo tanti anni, il tempo aveva prosciugato le emozioni e i sentimenti. Due versioni alquanto diverse, dopo tanti anni insieme può capitare che uno dei due non provi più gli stessi sentimenti. Così è capitato a Cristina, che infatti si è sposata con un’altro dopo solo due anni insieme.

Quando hai davanti la persona giusta te ne accorgi subito. Ad oggi fra i due non c’è nessun rapporto dal momento che la fine della loro storia è stata molto spiacevole, con critiche e risentimenti. Anche Fulco oggi però ha accanto a se un’altra persona, Veronica Papa di 25 anni più giovane, con lei si dice pronto a mettere su famiglia.

