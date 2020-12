Dayane Mello, a chi sarà rivolto lo sguardo ammaliante? – FOTO

Dayane Mello, la modella dentro la casa del Grande Fratello VIP non passa di certo inosservata. Lo sguardo ammaliante a chi è rivolto?

Dayane Mello è una modella bellissima, le sue forme statuarie le hanno aperto le porte della moda e dei grandi stilisti. Adesso impegnata nella casa del Grande Fratello VIP, sul suo profilo ufficiale Instagram, gestito dal suo team e curato minuziosamente nonché sempre aggiornato, è stata condivisa una foto che ritrae la modella nella casa più spiata d’Italia. Più precisamente, non si vede Dayane che guarda verso l’obiettivo ma volge lo sguardo altrove assumendo un sorriso ammaliante, ma a chi sarà rivolto? Almeno questo è ciò che balza all’occhio. In realtà non si riesce ben a comprendere per chi fosse quel sorriso in quanto la modella si trova all’interno del confessionale, pertanto oltre la telecamera non c’era nessun altro.

Dayane Mello, la scollatura manda in delirio i follower (fuori dalla casa)

Lo staff ringrazia per aver sostenuto la modella brasiliana, ancora in lizza per la finale prevista non più a dicembre ma a febbraio. La foto scelta per ringraziare i sostenitori, immortala Dayane in un vestito che le calza a pennello. Inutile dire che su di lei tutto sta divinamente, ma l’abito con bretelle sottili sulle tonalità beige, marrone e giallo le sta un incanto. La scollatura poi lascia spazio all’immaginazione e quello che si vede è molto apprezzato, anche dalla foto precedente creava un effetto meraviglioso. Inoltre, con il rossetto rosso è uno splendore, una femme fatale. Non a caso, i commenti sul suo porfilo pullulano d’amore per la brasiliana.

Amo questa Donna in tutte le sue sfumature 👏❤️ Forza Dayane 😘 o ancora Splendida e meravigliosa è Dayane sono solo due esempi del tantissimo affetto verso la modella.

