Elena Morali stupisce tutti ancora una volta, la sua foto in acqua ammaglia: bikini nero e lato B in primo piano

Elena Morali è pronta a buttarsi alle spalle questo 2020 difficile per tutti. L’influencer in questi giorni si sta rilassando in un bellissimo hotel in Trentino con il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso.

Sono circondati da un paesaggio fantastico e innevato e ne approfittano per fare delle ciaspolate mantenendosi in allenamento ma anche per rilassarsi nella meravigliosa spa che la struttura propone. E poi il contatto diretto con gli animali del posto, insomma, una vera favola. Un posto che Elena definisce “pieno di sorprese immerso in uno scenario innevato ❄️”.

E non sono passate inosservati gli scatti fatti in vasca, prima da sola e poi insieme alla sua metà con un bacio subacqueo lungo e appassionato. Elena si lascia andare, apre le braccia ed i suoi capelli svolazzano nell’acqua e Luigi Mario la bacia intensamente. Lei gli dedica una frase molto intensa: “Questa è la vita che ho SCELTO!! Con te 🧨 @lmfavolosofficial”. E la nuova foto è ancora più bella. Vai alla pagina successiva per vederla.

Elena Morali, in vasca è una dea bollente