Elenoire Casalegno, sexy e irresistibile anche appena sveglia – Foto

Eleonoire Casalegno sexy e bella anche appena sveglia. Ecco lo scatto che ha lasciato a bocca aperta gli utenti di Instagram.

Elenoire Casalegno ha dato un buongiorno tutto speciale ai suoi fan stamattina. Bella più che mai si è mostrata con una camicia da donna trasparente che lascia intravedere il reggiseno nero sotto.

Sguardo super sexy, intrigante e magnetico. La Casalegno si tocca i capelli, accennando una posa ammiccante e irresistibile.

Elenoire Casalegno: la carriera e il passato sentimentale

La Casalegno ha sempre avuto un fascino particolare. Non a caso, ha avuto diverse relazioni con molti uomini dello spettacolo. Tra i più noti, Vittorio Sgarbi, Matteo Cambi, Omar Pedrini e Francesco Facchinetti.

Elenoire Casalegno ha tantissimi tatuaggi. Su una gamba ha scritto il suo nome in cinese. Su un dito, invece, ha tatuato il nome della figlia Swami. Ha il volto della donna sull’avambraccio, mentre sul braccio ha un ideogramma cinese che sta a simboleggiare la famiglia, la casa e l’unione.

Nel 2001, è stata protagonista di un calendario sexy allegato alla rivista Maxim. La Casalegno, in quel caso, ha sfoggiato tutte le sue forme senza veli, fotografata da Marino Parisotto.

Dopo anni in cui si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, la Casalegno è stata eliminata in semifinale contro Stefano Bettarini.

È stata legata al direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi che ha sposato nel 2014. Il divorzio tra i due è arrivato dopo soli due anni. Sembra che attualmente nella vita della Casalegno ci sia un certo Andrea, un broker finanziario che vive tra Roma e Milano. Di lui un po’ di tempo fa ha dichiarato: “Posso solo dire che è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, dove non cercavo una relazione perché stavo bene da sola”.

Nonostante l’età, comunque, Elenoire Casalegno continua a mostrarsi in una forma smagliante come testimoniano gli scatti che la showgirl pubblica sui social. Non mancano i commenti dei fan che ammirano con stupore la sua bellezza: “😲😍🔥🔥🔥💯😘🌹, Grande Elenoire 🌹❤️👏😍, Semplicemente meravigliosa🌹😍💙, Hermosa 😍😍😍👏👏👏, Strepitosa 😍😍😍, Buongiorno. 😉”.

