Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la conduttrice si confessa: “Ecco cosa c’è tra di noi”

Nonostante non abbiano vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati senza dubbio una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Complice la sfortuna in pista, per via degli infortuni riportati da entrambi, ma anche la fortuna in quanto a feeling: tra i due, e lo si è visto fin dal principio, era scoccata la scintilla. E questo ha permesso loro di apparire sempre complici ed affiatati, sia in sala prove che nella quotidianità.

La conduttrice, in un’intervista a DiPiù, ha parlato dell’attuale rapporto con il suo maestro di ballo.

Elisa Isoardi ammette: “Io e Raimondo ci sentiamo tutti i giorni”

Nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la Isoardi ha ammesso di aver trovato in Raimondo un confidente speciale. “E’ un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona“, ha rivelato la conduttrice, che più di una volta, all’interno del programma, ha avuto bisogno del supporto del suo maestro.

Prima l’appendicite di Raimondo, poi l’infortunio di Elisa alla caviglia: per la coppia più amata dai telespettatori, l’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata veramente un susseguirsi di imprevisti. Ma i due, supportandosi a vicenda, sono riusciti a conquistare la finale, e ad ottenere il quarto posto in classifica.

Nonostante, fin dalla prima puntata, il feeling evidente tra i due abbia lasciato pensare che stesse sbocciando un amore, il rapporto tra la concorrente ed il ballerino sembra aver imboccato tutt’altra strada. “Spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni“, ha ribadito la Isoardi, distruggendo i sogni di tantissimi fan.

Tra la conduttrice e il maestro di ballo, dunque, è nata una forte e solida amicizia, che prosegue anche dopo la fine del programma di Rai 1. Ma nessun risvolto amoroso.

Elisa, che si dichiara single, è ancora alla ricerca dell’uomo della sua vita.