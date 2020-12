Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: “Abbiamo fatto l’amore…”

La concorrente del GF Vip, Elisabetta Gregoraci risponde alla provocazione di un suo avversario: “Nel cucurio? L’abbiamo fatto…”

Questa sera, lunedì 7 Dicembre andrà in onda un’altra puntata mozzafiato e piena di colpi di scena, del Grande Fratello Vip. Il parterre sarà sempre lo stesso, composto da Pupo, Antonella Elia e il “caporeparto”, Alfonso Signorini.

Il direttore del quotidiano “Chi” avrà anche l’onore, stando alle ultime e ufficiose indiscrezioni, di aprire il sipario della casa, durante l’ultima serata dell’anno. Le emozioni non mancheranno, come d’altronde stasera, dove tra gli sfidanti saluterà il palcoscenico, una delle donne più discusse degli ultimi tempi. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, l’ex fiamma di Flavio Briatore, con il quale non si è lasciato affatto bene, sollevando un polverone di polemiche, a causa dei comportamenti da “gattina” di lei all’interno della casa.

Non sembra placarsi però l’istinto di Eli, che prima di lasciare la casa, durante la puntata di questa serata avrebbe assaporato le ultime e intense emozioni…d’amore

Elisabetta Gregoraci e le conversazioni “calde” con un concorrente

L’avventura di Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è ai titoli di coda. L’ex conduttrice di “Made in Sud” ha fatto sapere già da tempo che il 7 Dicembre avrebbe lasciato la casa. Ma a quanto pare, prima del congedo ufficiale, la showgirl di Soverato ha voluto lasciare ancora una volta il “segno”.

Parliamo una delle concorrenti che hanno fatto maggiormente parlare di sè, a partire dalle dichiarazioni choc sull’ex Flavio Briatore, che con una lettera “strappalacrime” ha tentato di riportarla tra le sue braccia. Già da un pò di tempo a questa parte, però tra Elisabetta e Pierpaolo Petrelli ci sarebbe una particolare attrazione.

Secondo Tommaso Zorzi, l’intesa si sarebbe completata quando la Gregoraci ha soggiornato nel cucurio, insieme a Pierpaolo, l’ex velino di Striscia, con il quale ha vissuto il bello e anche il cattivo tempo. Secondo quanto trapelato dalle telecamere, non sono mancati abbracci, carezze e frasi succinte, sussurrate sottovoce e del tipo “Ti voglio bene stron.etto”.

L’artista musicale di Dance elettronica ha apparecchiato la tavola alle curiosità degli amanti del GF con un interrogatorio, al quale Elisabetta Gregoraci ha risposto con evidente ironia. Alle domande “Avete fatto l’amore nel cucurio?”, l’ex modella italiana ha risposto sorridendo “Si, l’abbiamo fatto”.

Anche se i dettagli saranno poco noti agli occhi del pubblico, la condizione certa è che i fans della Gregorelli possono esultare per la definitiva riappacificazione…

