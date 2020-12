L’influencer Federica Pacela condivide un video mentre mostra completamente il suo lato B, questo contenuto è troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

La Pacela esagera sempre di più con i contenuti su Instagram, lato B e lato A sempre in vista che implode dai mini bikini o lingerie che indossa. L’ultimo contenuto fa impazzire, ma è talmente esagerato che rischia la censura di Instagram. Un video in palestra con indosso un perizoma minuscolo, lei si riprende allo specchio. Ovviamente i commenti dei suoi amati follower non sono mancati all’appello. Tanti complimenti e dichiarazioni d’amore per la sexy influencer.

In arrivo un calendario bollente 2021 di Federica Pacela

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Stamattina la Pacela ha annunciato che avrebbe girato il calendario sexy 2021. Ha mostrato qualche scatto del backstage, la location è una barca di lusso di cui si vedono solo gli interni. L’inlfuencer s’immortala poi mentre si fa pettinare e truccare per scattare. Poi dice ai suoi follower che ha un pò di freddo ma che si spoglia senza problemi per scattare. Si prevede un calendario molto caldo e sensuale per la Pacela, che sicuramente riempirà di gioia i suoi follower.

In realtà già il suo profilo Instagram è come un calendario sexy in diretta e attivo h24, quindi questo calendario dovrà mostrare qualcosa di più che le solite foto che si trovano facilmente sul suo profilo. Chi può dirlo, bisognerà attendere l’uscita del calendario per scoprirlo. Intanto i suoi 779mila followers possono seguirla in tempo reale sui social network, per vedere i suoi contenuti sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

L’ultima storia pubblicata su Instagram fa intravedere la bellissima Pacela con indosso un body di pizzo trasparente nero, molto sexy e un trucco molto seducente. Scrive poi “pronti? calendario 2021”, immaginiamo le risposte dei suoi follower che avranno scritto prontissimi probabilmente. Le premesse si prospettano molto soddisfacenti.

