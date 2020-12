Fiorentina Genoa: formazioni e tabellino della gara

Le pagelle ed il tabellino del Monday night della decima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Genoa, appena terminato.

Si è appena concluso l’ultimo posticipo della 10° giornata di campionato con il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Genoa. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto e il finale è stato scoppiettante: gol del Genoa all’89’ e pareggio della Fiorentina al 98′.

LEGGI ANCHE –> Crotone-Napoli 0-4: gli azzurri raggiungono la Juventus in classifica

Fiorentina-Genoa: il tabellino e le pagelle della gara

LEGGI ANCHE –> Roma-Sassuolo 0-0: vince il VAR, una rete annullata per parte nella sfida per l’Europa

Piccolo passo in avanti per il Genoa, ancora in zona retrocessione con soli 6 punti. La Fiorentina raggiunge il diciassettesimo posto con 9 punti, ferma anche lei nelle zone basse della serie A.

FIORENTINA (4-3-3) Dragowski 6; Caceres 5.5, Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Biraghi 6.5; Amrabat 5.5, Pulgar 6 (93′ Kouamé), Castrovilli 6 (41′ Bonaventura 5.5); Callejon 5.5 (78′ Eysseric), Ribery 5 (78′ Borja Valero 5), Vlahovic 5 (78′ Cutrone 6) A disp.: Terracciano, Barreca, Igor, Duncan, Lirola, Martinez Quarta, Saponara, Valero, Venuti All.: Prandelli



GENOA (4-4-2) Marchetti 6 (65′ Paleari 6); Goldaniga 6.5, Bani 5.5, Zapata 6 (41′ Ghiglione 5.5), Masiello 6.5; Lerager 5.5, Radovanovic 6 (80′ Behrami s.v.), Sturaro 6, Pellegrini 5.5; Shomurodov 5.5 (65′ Pjaca 7), Scamacca 6 (80′ Destro 6.5) A disp.: Zima, Badelj, Czyborra, Dumbravanu, Pandev, Rovella, Zajc All.: Maran

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 89′ Pjaca (G), 98′ Milenkovic (F)

Ammoniti: 15′ Pulgar (F), 45+2 Sturaro (G), 73′ Pellegrini (G), 94′ Borja Valero (F)

Recupero: 2′ p.t. – 9′ s.t.

MIGLIORE IN CAMPO: Pjaca (G)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara di Serie A la squadra di Mister Prandelli volerà a Bergamo domenica alle 15:00 per fronteggiare i neroazzurri con 14 punti e una partita da recuperare. Match in casa invece per i rossoblù che affronteranno domenica alle 18:00 la Juventus, attualmente terza in classifica con 20 punti.