Francesca Brambilla, fuori dalla piscina un lato A incontenibile – FOTO

La ‘Bona sorte’ di ‘Avanti un altro’ pubblica uno scatto a mezzo busto appena uscita dalla piscina e la vista è celestiale.

Di una bellezza senza confronti, Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte‘ del minimondo di Paolo Bonolis incanta i suoi followers con degli scatti calienti dove mostra un fisico perfetto.

In tutti i suoi post vengono esaltate le forme da capogiro che fanno capitolare ai suoi piedi ogni suo fans.

La bellissima bergamasca ha un seguito da 1 milione di seguaci ed è ormai diventata un’influencer a tutto tondo, tanto che ogni sua foto è un successo di like e commenti.

Con questo post, in poco più di un’ora, ha raccolto la bellezza di 54 mila cuoricini e tantissimi messaggi di apprezzamento e complimenti.

Una sexy Francesca fuori dalle acque

Bergamasca, classe ’92 sin da giovane è stata affascinata dal mondo dello spettacolo e ha iniziato a partecipare ai concorsi di bellezza sulle spiagge di Riccione.

E’ appassionata di motori ed è anche stata un’Ombrellina del team Foraward.

Ha vissuto più di una storia d’amore con personaggi dello spettacolo, prima il rapper Guè Pequeno. Successivamente si lega a Stefano Laudoni, il cestista che lascia la sua fidanzata Valentina Vignali per lei e poi con Max Colombo attuale compagno di Karina Cascella, infatti tra le due non scorre buon sangue.

L’ultima relazione che ha avuto è stata quest’estate con l’ex tronista Alessandro Zarino per il quale avrebbe anche rinunciato a partecipare al GF ma la storia tra i due sarebbe naufragata. La Brambilla aveva dichiarato: “ Al Grande Fratello era fatta, sarei dovuta entrare. Ma ho rinunciato all’ingresso nella Casa per la relazione che avevo all’esterno e per stare insieme a lui. Poi, purtroppo, la nostra storia è finita poco dopo l’inizio del reality tutto è saltato “.

Un fisico perfetto, forme incontenibili e viso d’angelo. I suoi scatti sono illegali come le fanno notare i suoi followers.