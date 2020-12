Dramma in mattinata: giovane donna uccisa a coltellate dal marito

Una donna di 32 anni sarebbe stata uccisa dal marito questa mattina a Pescia Fiorentina, frazione di Capalbio (Grosseto).

Presunto femminicidio a Pescia Fiorentina, frazione di Capalbio, in provincia di Grosseto, dove una donna di 32 anni è stata ritrovata senza vita questa mattina. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, pare che la vittima sia stata assassinata a coltellate dal marito, un 39enne di nazionalità romena. A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso 39enne che poi avrebbe provato a dar fuoco alla casa, dove la coppia viveva. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la 32enne, mentre il marito è stato trasportato in ospedale con ustioni sul corpo. Adesso l’uomo è in stato di fermo.

Una donna di 32 anni sarebbe stata uccisa questa mattina, lunedì 7 dicembre, dal marito a Pescia Fiorentina, frazione del comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, l’uomo, un 39enne di nazionalità romena, avrebbe colpito la coniuge con diverse coltellate sferrate all’addome e al basso ventre all’interno di una dependance di una villa di cui la coppia era custode. Dopo il delitto, l’uomo avrebbe provato a dar fuoco all’immobile, forse nel tentativo di togliersi la vita, ed avrebbe chiamato il 112.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la donna, ritrovata, come riporta Repubblica, riversa a terra. L’uomo, invece, è stato portato presso l’ospedale di Orbetello, dove sarebbero state riscontrati segni di ustioni sul corpo. Il 39enne si trova in stato di fermo presso il nosocomio.

Presso l’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri di Grosseto che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ancora da accertare. Le indagini sono coordinate dalla Procura del capoluogo di provincia toscano.

