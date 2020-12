Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 dicembre: Silvia si sente male

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 dicembre: Silvia viene a sapere da Stefania una notizia che le causa un mancamento.

A Milano si festeggia Sant’Ambrogio, patrono della città. Mentre Armando cerca di capire se Agnese fa sul serio con lui, Stefania vede Federico felice con la sua nuova famiglia. Dopo il duro colpo subito a causa di un segreto tenuto nascosto per troppo tempo, il ragazzo cerca di ritrovare una stabilità insieme a Luciano, Clelia e il piccolo Carletto. Nel frattempo Roberta è convinta che Marcello si trasferiranno presto a Bologna insieme a lei. Non sa che il Mantovano è tornato in città ed il fidanzato le sta raccontando un sacco di bugie per nascondere che ha un ingente debito da saldare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 dicembre: Agnese aiuta Armando

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Roberta sarà molto arrabbiata con Marcello per avergli dato buca alla Fiera. Il ragazzo, che è stato trattenuto dal Mantovano, non avrà il coraggio di dirle la verità e continuerà a raccontarle bugie.

Nel frattempo Agnese verrà a sapere che Armando non ha soldi per comprarsi una bicicletta perché ha dato tutti i suoi risparmi a Marcello. Intenerita dal gesto e sempre più innamorata del magazziniere, la donna organizzerà una colletta per fargli una sorpresa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Silvia si sentirà male. Dopo aver scoperto da Stefania che Federico è felice a casa di Luciano, la donna si sentirà tagliata fuori dalla vita del figlio ed avrà un mancamento. Appresa la notizia, Federico si sentirà in colpa e si deciderà ad incontrarla.

