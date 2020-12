L’eredità, Cannoletta parla di soldi: “Non so nulla, non so quanto..”

Cannoletta, il super campione de L’Eredità, in una intervista parla della sua mega vincita ma quello che dice stupisce tutti

Massimo Cannoletta è l’uomo dei record de L’Eredità. È il grande campione che nelle ultime settimane ha tenuti i telespettatori incollati allo schermo della televisione con le sue mirabolanti risposte senza mai sbagliare.

Il divulgatore salentino è amatissimo dal pubblico che ha imparato ad affezionarsi a lui nel corso di ben 31 puntate. Il 46enne infatti ha giocato senza interruzioni a partire dal 3 novembre scorso. È un uomo molto preparato, parla quattro lingue e ha viaggiato a lungo per lavoro. Si è portato a casa oltre 200 mila euro e ha fatto parlare molto anche per il gesto di cavalleria dando spazio al suo sfidante Tommaso: “So la risposta, ma stasera il ‘triello’ se lo merita il mio avversario”.

È uscito di scena così il super campione ma non per sempre. Dopo gli elogi di Flavio Insinna, la comunicazione: Cannoletta tornerà ancora a giocare. Per regolamento dopo sette ghigliottine di seguito, il giocatore ha diritto a un bonus, continuare a giocare.

Cannoletta ha parlato ai microfoni de Il Messaggero e ha svelato alcuni aspetti del gioco ma anche dei soldi.

L’eredità, Cannoletta ed i soldi: le sue parole stupiscono

Massimo Cannoletta di soldi ne ha vinti parecchi. E chissà chi vorrebbe trovarsi nei suoi panni. Quanti ne ha vinti, di soldi? Gli viene chiesto nell’intervista de Il Messaggero e lui senza indugi: “Oltre 250 mila euro in gettoni d’oro. Non mi sono informato su quanto mi resterà in tasca”.

Una risposta che fa capire fin da subito che il super campione de L’Eredità non è un uomo attaccato ai soldi, intuizione che viene confermata subito dopo. Alla domanda se con questi soldi si farà un regalo Cannoletta stupisce ancora, precisando che non ha molto interesse per i beni materiali, “non sono attratto dagli oggetti – precisa – Potrei regalarmi un viaggio. Ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia”.

E spazio poi verso il suo essere giocatore o meno al di fuori del programma di Rai 1. Il salentino ha spiegato che gli piace giocare soprattutto a Risiko e tombola ed è molto forte a Trivial, ma “i giochi di fortuna o di azzardo non li amo”.

E come tutti gli umani anche lui ha delle debolezze. L’istinto è quello che deve tenere a bada perché a volte lo ha fatto sbagliare, per tutto il resto non ha problemi, soldi e telecamere non lo innervosiscono.

