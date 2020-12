Agghiacciante: marito geloso cerca di sgozzare la moglie con una mannaia

Accecato dalla gelosia, l’uomo ha cercato di tagliare il collo della moglie con una mannaia. L’evento è terrificante.

William Clapperton non sopportava più il pensiero di un altro uomo nella vita di sua moglie. Il terrificante evento è successo a Twickenham, città suburbana situata nel sud-ovest di Londra. Secondo quanto riporta la Central Criminal Court Old Bailey, il signor Clapperton, 58 anni, è stato accusato di tentato omicidio poiché ha tentato di spezzare il collo della moglie, Napangkawarin Clapperton, a colpi di mannaia. Il movente del terribile gesto risiede probabilmente nella gelosia del marito, tramutata in breve tempo in un incontrollabile comportamento violento. La possessività dell’accusato l’avrebbe spinto a spezzare il collo della donna prima a mani nude e in seguito con la lama larga e piatta dell’arma. A seguire i dettagli.

Il tentato omicidio a colpi di mannaia: la violenza disumana del marito

Era il 17 febbraio di quest’anno, affermano i giudici, la data esatta in cui l’imputato ha aggredito brutalmente la moglie, abbandonandola a terra. La vittima è stata lasciata stesa in un lago di sangue: il suo corpo martoriato riportava profonde lacerazioni al collo, alla mascella e agli occhi. Quel giorno, l’uomo si è poi diretto nella loro camera da letto e ha cominciato a ferirsi con violenza. Gli ufficiali della polizia locale lo hanno ritrovato sanguinante: le tracce di sangue ricoprivano l’intero piumone. Il signore è stato trasferito d’urgenza in ospedale, luogo in cui è stato curato. Durante il processo, il malvivente ha chiesto scusa alla sua ex moglie dichiarando di vergognarsi per il terribile gesto; tuttavia, l’uomo confessa di non riuscire a ricordare il drammatico evento.

Il signor Clapperton è stato accusato e ufficialmente arrestato il 20 febbraio 2020.

Fonte Mirror