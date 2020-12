Matrimonio | Nicole Soria, il VIDEO del fidanzato Marco in cui racconta la loro storia

La coppia Nicole Soria e Marco Rompietti ormai è uscita allo scoperto, e la ragazza pubblica un video che il fidanzato le ha dedicato. Dolcissimi

Dopo la diretta che la coppia Nicole e Marco ha realizzato sabato sera con Giorgia Pantini, la ragazza ha deciso di uscire completamente allo scoperto e pubblicare un video che il fidanzato ternano Marco le ha dedicato per questi mesi di convivenza.

Marco ha partecipato all’edizione 2019 del programma insieme a Ambra Radicioni ma anche loro sono giunti alla decisione di chiudere la storia una volta giunti alla decisione finale. Ora Marco e Nicole stanno assieme da qualche mese, una relazione taciuta ma che dopo l’apertura dei social ai ragazzi non è più stato possibile nascondere.

Nicole Soria, “Per chi non lo sapesse, Eretica ero io”

Il video parte il 13 settembre a Verona e prosegue a Roma, Terni fino a Milano. “Il Rompietti mi ha fatto questo regalo 😍Sempre per la serie “How I met Eretica”. Per chi non lo sapesse, Eretica era la fidanzata segreta di @marcorompietti quando io non potevo ancora riattivare i social!” scrive Nicole Soria a commento del video condiviso nella sua pagina Instagram.

Nel filmato di 4 minuti troviamo anche altri partecipanti alle scorse edizioni del programma come Cecilia De Stefanis e Federica Maiorano, due volti noti della quarta edizione. L’ex moglie di Andrea Ghiselli lo ha condiviso sul proprio account Instagram e si vedono chiarissime scene di vita vissuta, baci rubati e sguardi languidi tra i due che nelle sere d’estate quando si poteva ancora uscire erano affiatatissimi tra un’uscita al bar con gli amici e una cena a lume di candela.

103mila visualizzazioni per il video e commenti emozionati di tutti quelli che hanno sempre tifato per Nicole ed ora la vedono felice. Qualcuno scrive: “No ma Meravigliosi ❤️ che gioia per voi !!”, “Posso mangiare la torta? Nooooooo volo 🛩 🤣”, “Siete stupendi 😍 vi meritavate 🌻 siete speciali e finalmente in MAPV c’è una coppia davvero felice e bella (anche se molto molto dopo 🤣) ❤️❤️❤️ auguri”.

