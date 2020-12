Melissa Satta, in versione home è tutta un fuoco – FOTO

Melissa Satta si concede un po’ di relax casalingo dopo la malattia. Uno scatto in versione nature che piace molto

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la notizia, si concede ancora qualche coccola a casa. La compagna di Boateng non ha passato un periodo facile. Anche lei, infatti, è caduta nelle grinfie del coronavirus. Una notizia che Melissa ha tenuta “nascosta” fino al momento della sua negativizzazione.

Lo ha spiegato in una lunga storia su Instagram l’ex velina raccontando la sua esperienza col virus “Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febbre, tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole, ma ora mi riprendo e torno da voi” ha detto la Satta qualche settimana fa.

Una questione di scaramanzia quella di non volerne parlarne prima, mantenendo il riservo fino a che il tampone non ha dato esito negativo. E ha spiegato anche che tutte le foto che sono state postate in quel periodo di isolamento riguardano momenti di lavoro prima della positività.

Melissa Satta, relax casalingo vicino al fuoco

E dopo oltre due settimane di difficoltà Melissa Satta che ora è guarita e si è ripresa alla grande si gode la pace e il relax di casa sua. La foto postata ieri sera è molto bella ma anche molto semplice e vera.

L’ex velina si mostra in tenuta sportiva da casa, tuta e magliettina a maniche corte, capelli sciolti e versione nature con pochissimo trucco o quasi nulla.

È seduta sulla poltrona ed è vicino al fuoco. Un bellissimo camino tutto in mattoni con un fuoco che arde alla sue spalle e la legna sistemata per bene nella parte di sotto. Melissa è a maniche corte quindi supponiamo che in casa ci sia molto caldo.

Non sappiamo se al momento sia sola, nella foto non si nota nessuno ma la proposta piace molto ai suoi followers, 4.4 milioni su Instagram che hanno apprezzato molto.

