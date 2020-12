Pandemia: il Covid si porta via Giuseppe, aveva solo 32 anni

Nel cuore della pandemia dalla Campania arriva la storia di Giuseppe, morto a 32 anni per Covid senza nessuna malattia pregressa

Il Covid colpisce solo gli anziani, si diceva un tempo. Passano i mesi e ci rendiamo conto che non è affatto così. Sono molti, infatti, i giovani che sono caduti nella sua trappola, alcuni ce l’hanno fatta e altri purtroppo no. È il caso di Giuseppe Mosca che a soli 32 anni non è riuscito a vincere la sua personale battaglia contro il coronavirus.

Il giovane era un dipendente dell’ASL di Marcianise, nel Casertano e aveva contratto il Covid non molti giorni fa. Si era ammalato come tutta la sua famiglia. Prima le cure a casa, poi le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente ed è stato portato in ospedale ma a nulla sono valse le cure contro la sua polmonite interstiziale da Covid che si è fatta sempre più acuta fino ad ucciderlo.

Una triste vicenda, come molte altre, che nel corso della pandemia sono state purtroppo raccontate e che fa di Giuseppe la vittima più giovane della regione Campania per via del coronavirus.

Pandemia, la storia di Giuseppe che deve far riflettere

Giuseppe Mosca era un giovane molto conosciuto nella sua città e nei paesi vicini. Una comunità intera è rimasta interdetta alla notizia della sua morte. Giuseppe era figlio di una storica insegnante delle scuole elementari e così lo conoscevano tutti tra Crispano e Caivano, oltre che a Marcianise dove lavorava.

Sui social sono state moltissime le persone che lo hanno ricordato dedicandogli un pensiero appena si è diffusa la notizia della sua morte. Una notizia inspiegabile visto che il giovane era in salute e non aveva nessuna patologia pregressa che poteva rendere difficile il suo stato di salute.

Ecco che la storia di Giuseppe dimostra come l’infezione da Covid-19 sia davvero subdola e imprevedibile, quasi cangiante tanto da non poter essere controllata. E la Campania lo sa bene purtroppo.

I numeri dei decessi stanno diminuendo ma dall’inizio dell’epidemia ad oggi il virus, solo in regione, si è portato via quasi duemila, più della metà avvenuti tra novembre ed i primi giorni di dicembre.

