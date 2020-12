Pandemia, muore senatrice della Repubblica italiana

La pandemia si porta via anche una senatrice della Repubblica italiana. Lei è Lidia Menapace, aveva 96 anni

Nella notte è morta una senatrice della Repubblica italiana. Si tratta di Lidia Menapace, aveva 96 anni ed aveva contratto il Covid. Secondo quanto riporta l’Ansa la senatrice sarebbe morta questa notte alle 3.10 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

La Menapace, nata a Novara il 3 aprile 1924 (all’anagrafe Lidia Brisca), ha una lunga militanza politica nella sua storia personale. Già da giovanissima, infatti, aveva preso parte alla Resistenza come staffetta partigiana. Il suo nome di battaglia diventa “Bruna” come sottotenente della Val d’Ossola.

Lidia Menapace è stata anche una donna molto colta. A soli 21 anni si è laureata con il massimo dei voti in Letteratura italiana all’Università Cattolica di Milano.

Pandemia, chi era Lidia Menapace

Lia Menapace è stata una donna molto attiva in politica. Nel dopoguerra è stata nei movimenti cattolici, prima con Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) e poi nella Democrazia Cristiana.

Proprio con la Dc, nel 1964, è la prima donna eletta nel Consiglio Provinciale di Bolzano, diventando assessore agli affari sociali. Bolzano era la città dove si era trasferita dopo il matrimonio con il medico Nene Menapace.

Sul finere degli anni Sessanta, la senatrice esce dalla Dc e si avvicina al Partito Comunista Italiano e nel 1969 è tra i fondatori del manifesto. Qui scriverà per lungo tempo, fino alla metà degli anni Ottanta.

Dal 2006 al 2008 diventa senatrice di Rifondazione comunista e nel 2011 è entrata nel Comitato Nazionale dell’Anpi.

Negli ultimi tempi la Menapace aveva parlato proprio del virus in una intervista a La repubblica. “Dobbiamo uscire da questo virus e fare ripartire la politica”, aveva detto in occasione del 25 aprile.

Aveva speigato che dopo la pandemia la politica avrebbe dovuto ripensarsi e da qui avremko dovuto ricominciare. Lei purtroppo non ci sarà ma le sue parole resteranno impresse nella memoria. “Immagino una vita politica in cui ciascuno vede cose che non funzionano e si impegni per trasformarle, – aveva detto – in cui le cose sbagliate siano raddrizzate”.

