Prostituzione: uomini depravati sfruttano donne disperate e in povertà

Gli annunci scioccanti sono apparsi su Craigslist, sito economico americano con sezioni dedicate al lavoro e alle vendite.

In Scozia, degli uomini hanno approfittato dei tragici effetti economici causati dalla pandemia per sfruttare delle donne precipitate nella povertà a causa del Covid-19. Pur di comprare sesso, i pervertiti, tutti di origine scozzese, hanno pubblicato oltre 1600 annunci su un sito web economico americano. Le indagini sono risalite all’identità di almeno 43 clienti intenti a ricercare online delle prostitute. Le vittime sono tutte donne “a buon mercato e disperate”, precipitate nella miseria a causa del coronavirus. Tra i requisiti richiesti dai 1550 uomini in cerca di sesso abbiamo: “mamme single” o “donne incinte”. Tra i post più depravati, i malviventi chiedevano anche “ragazze giovani”, “giochi di stupro” e “donne psicopatiche”.

Le richieste sono agghiaccianti: la disumanizzazione della donna sul sito di annunci

I post, condivisi in rete tra aprile e novembre di quest’anno, non mostrano alcun riguardo per i rischi da contagio Covid-19 o per le malattie sessualmente trasmissibili. Gli annunci degli uomini sono stati resi pubblici su Craigslist, una celebre piattaforma americana che sponsorizza annunci differenti: dai mobili da giardino ai parrucchieri. Nei post perversi, le donne sono totalmente disumanizzate e ridotte a mero oggetto del piacere, spesso accompagnate da epiteti, quali “wh ** es”, “t ** ts” e “greedy b ** ches”. Il governo scozzese ha ribadito che riconosce il fenomeno della prostituzione come una delle tante forme di violenza sulle donne. Tuttavia, sostiene che pagare per il sesso non è definibile al pari di un crimine.

Rhoda Grant, membro del parlamento scozzese, ha denunciato le pubblicità attuali: strumenti di mercificazione del corpo femminile. Pertanto, la donna invita il governo della Scozia a criminalizzare gli uomini che perpetuano il commercio del sesso e oltraggiano il mondo femminile.

