Sabrina Salerno splendida dopo la sessione di allenamento. La FOTO che scatena i fan

Al termine della propria sessione di allenamento, Sabrina Salerno si concede uno scatto “post workout”: splendida anche in versione casalinga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Come procedono i vostri allenamenti casalinghi?“, esordisce Sabrina Salerno nell’ultimo post di Instagram. La cantante, che è una grande amante dello sport e della palestra, sta rinunciando a malincuore agli allenamenti in sala pesi. Questo, tuttavia, non le impedisce di prendersi cura di sé anche da casa. Nello scatto “post workout” pubblicato quest’oggi, la cantante appare sempre in forma smagliante.

Ed i followers non tardano a ricordarglielo: “Anche se stai ferma per un po’, puoi godere della tua splendida forma!“.

LEGGI ANCHE> Nina Moric si mostra NUDA: la FOTO senza veli mentre suona la chitarra, web in tilt

Sabrina Salerno nostalgica: la serie di scatti bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE> Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la conduttrice si confessa: Ecco cosa c’è tra di noi

La seconda ondata Covid è tuttora un ostacolo difficile da affrontare, anche per i Vip. Il restare confinati in casa per la maggior parte del tempo è una situazione che, oramai, rasenta la disperazione. Sabrina Salerno, che sui social appare sempre raggiante e forte, si è lasciata andare ad alcuni scatti nostalgici, che trasmettono tutta la malinconia causata dal periodo corrente.

Tra foto che la immortalano in bikini, nel pieno dell’estate, ed altre che invece la ritraggono in un luogo a lei carissimo, la palestra, la cantante ha mostrato ai suoi fan tutta la propria vulnerabilità. “Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro…“, ha scritto la Salerno in uno degli ultimi post.

Nonostante la cantante cerchi di tenersi impegnata, fra allenamenti ed altre faccende da sbrigare, la pesantezza della situazione inizia ad essere insostenibile anche per lei. E, come rivelato nello scatto di poche ore fa, subentra “la pigrizia che prende il sopravvento“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tuttavia, a distrarre Sabrina ci hanno pensato le decorazioni natalizie. La cantante, in vista dell’arrivo del Natale, ha addobbato la propria casa a regola d’arte, cercando di creare un’atmosfera di magia e serenità. Attraverso le Instagram stories, Sabrina ha avuto modo di condividere con i followers i risultati.