Fa sesso con un 14enne: assolta, la donna grida bugiardo al ragazzo

Precedentemente arrestata perché accusata di aver abusato di un ragazzo di 14 anni, la donna è stata scagionata.

Teah Vincent, madre di 32 anni, è stata accusata circa una settimana fa per aver avuto un rapporto sessuale con un adolescente di soli 14 anni. L’evento è avvenuto il 21 ottobre 2018, data in cui la signora invitò due ragazzi nella sua abitazione. Dopo averli visti giocare a calcetto, Teah li avrebbe convinti a prendere un bicchier d’acqua nel suo appartamento a Woolaston, piccolo villaggio nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell’Inghilterra. La Gloucester Crown Court riferisce che Teah ha invitato uno dei ragazzi a salire nella sua camera da letto. In seguito, la donna si è spogliata e ha spinto uno dei giovani ad avere un rapporto sessuale con lei. Attualmente, la donna è stata assolta e ha incolpato l’adolescente, ripetendo ancora che in quell’occasione le aveva mentito sulla sua età. A seguire il post pubblicato su Instagram.

“Mi ha mentito sulla sua età: mi ha detto di avere più di 16 anni”

Sono state queste le parole che la donna, disperata e in lacrime, ha ripetuto durante la sentenza. Il processo è durato quattro giorni e giovedì scorso, 3 dicembre, una giuria composta da otto uomini e quattro donne l’ha infine giudicata non colpevole di aver consapevolmente fatto sesso con un ragazzo minorenne. Da quel momento, la signora Vincent ha voluto contattare i giornalisti presenti al tribunale per confessare loro che gli ultimi due anni sono stati per lei quelli “più duri della sua vita”. La donna si definisce una brava madre ed è molto dispiaciuta per esser stata presa di mira dai troll sui social media.

La donna ha pubblicato un post ai suoi 18.000 follower su Instagram. Il messaggio è molto chiaro: “Siete davvero così tristi. Le persone vengono pagate per spargere idiozie su di me e ora ne ho abbastanza.”

Fonte Mirror