Un Posto al Sole anticipazioni 7 dicembre: Niko perde l’affidamento del figlio? La sua famiglia ha scoperto che nasconde delle pasticche di droga e ora dovrà pagare le conseguenze

Giulia e Renato sono sconvolti da quello che hanno scoperto sul loro figlio. Niko sta nascondendo delle pasticche di droga e il sospetto che ne stia facendo uso è troppo da ignorare, soprattutto perché vive con suo figlio di sei anni e questa situazione potrebbe sfociare in qualcosa di molto pericoloso. Hanno aspettato che le acque si calmassero e che Niko superasse lo choc della fine della sua storia con Susanna, ora devono assolutamente avere un confronto con lui. Niko ora dovrà affrontare le terribili conseguenze delle sue azioni che rischiano di fargli perdere Jimmy.

Un Posto al Sole anticipazioni 7 dicembre: il consiglio di Vittorio a Patrizio

Patrizio e Rossella sono sempre più vicini, ma il giovane Giordano è pieno di sensi di colpa perché Rossella non sa che è stato con Ilaria il giorno dopo essere stato con lei. Di certo lei non prenderà bene questa notizia, e Vittorio cerca di convincerlo a tacere per il bene di tutti. Patrizio si lascerà convincere dall’amico o finirà per raccontare tutto, per amor del vero?

Sergio ha scoperto che Bice lo sta tradendo con Cotugno. Guido cerca di tranquillizzarlo ma Bice non intende fare un passo indietro con il vigile, anzi, ha proprio dichiarato vendetta!