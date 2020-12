WhatsApp, in arrivo nuovi termini di servizio: accettarli o eliminare l’account

In arrivo nuovi termini di servizio per WhatsApp, si tratta di nuove regole relative al trattamento dei dati: accettarli o eliminare l’account

Tra pochi mesi gli utenti WhatsApp dovranno accettare i nuovi termini d’utilizzo del servizio per continuare a utilizzare l’app di messaggistica istantanea. Si tratta di nuove regole relative alla privacy e a come le aziende potranno usare le conversazioni nell’applicazione per marketing. Alle persone verrà sottoposto un documento che dovranno leggere e accettare.

Senza questo fondamentale passaggio non si potrà più usare l’app. A quel punto gli utenti avranno due strade: smettere di utilizzare l’applicazione, ad esempio disinstallandola dal proprio dispositivo ovvero eliminare il loro profilo. Ad anticipare il tutto sono stati, come spesso accade, i ragazzi di WABetaInfo, che anche questa volta hanno potuto entrare in possesso di una versione preliminare dell’app.

WhatsApp, da febbraio nuovo termini di servizio | Cosa cambia