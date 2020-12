Durante l’intervista a “Libero”, Al Bano Carrisi rilascia testimonianze agghiaccianti sul suo futuro: “Già ho programmato il mio destino”

Il successo sul grande palcoscenico della Rai è ormai un “gioco da ragazzi” per Al Bano Carrisi. Il proprietario della tenuta di Cellino San Marco sta vivendo un’esperienza emozionante al programma “The Voice Senior”.

Il palinsesto della Rai, condotto da Antonella Clerici regala ogni venerdì sera emozioni indescrivibili, tra i giudici del parterre e i concorrenti “over 60”. L’ex marito di Romina Power non si aspettava che un programma del genere potesse produrre così tanta passione, soprattutto per i partecipanti, che sembrano un tutt’uno con la musica.

Anche tra i giurati si è creato un certo felling, un’intesa perfetta che non ha mai portato ad incomprensioni di giudizio e quant’altro. Anche se l’affinità più limpida e rafforzativa, il nostro Al Bano l’ha sempre avuta con la figlia Jasmine, che a detta sua non è ancora pronta per scrivere un futuro artistico

Al Bano, parole agghiaccianti e macabre previsioni per il prossimo futuro

L’esperienza a “The Voice Senior” per Al Bano Carrisi rappresenta una “vetrina” che lo vede ancora una volta protagonista sul grande schermo. Lui ci è talmente abituato, che durante le puntate preferisce lasciare la parola alla figlia Jasmine, nell’esprimere il giudizio appropriato per l’esibizione del cantante “over 60”.

Argomento dell’intervista al giornale “Libero” non è stato solo l’avventura tra i protagonisti del palinsesto serale di “The Voice Senior”. Dal programma al futuro di Jasmine fino ad alcuni e agghiaccianti dettagli della privacy di Al Bano “non giudice”.

“Vi confesso che ho già pensato a scavare una fossa, profonda 3 metri”. Un esordio raccapricciante, accompagnato dal dolore, che lui stesso prova per i colleghi, scomparsi per la pandemia. Non si augura certamente il loro stesso destino, ma in ogni caso è già tutto pronto e allestito. “Ho già acquistato la bara e ho fatto scrivere Corona Virus”.

L’iniziativa di Al Bano Carrisi è più che altro scaramantica, legata a quando tutto questo disastro finirà e finalmente potrà calare la bara sotto terra, con l’effige del virus e la scritta: “Quì giace colui che ha fatto danni in tutto il mondo”