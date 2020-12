Alessandro Borghese: indagato dalla Guardia di Finanza per false fatture

La Guarda di Finanza indaga sullo chef, Alessandro Borghese, per false fatturazioni: pare sia stato tradito da un fidato amico di famiglia.

Il celebre cuoco e conduttore televisivo, Alessandro Borghese, è stato recentemente coinvolto in un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza. L’accaduto riguarderebbe una faccenda di false fatturazioni. Lo chef ha però prontamente dichiarato in una delle sue ultime interviste quali siano state le dinamiche che hanno portato ad una situazione di tale portata. La somma incriminata ammonterebbe in totale a circa 200mila euro. Eppure sembrerebbe che alla base di tutto ci sia lo zampino di un suo fidato confidente.

Leggi anche —>>> Veronica Lario: un fascino “a lunga scadenza”, dagli anni d’oro ad oggi

Alessandro Borghese confessa: “mi fidavo di lui”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

Alessandro si è esposto. Ha dichiarato di essere stato fin dal principio all’oscuro di qualsiasi attività illecita, sebbene adesso potrebbe essere riversata invece sul suo conto. Si tratterebbe di un malinteso, per cui molto presto verrà fatta chiarezza dichiarandolo innocente. Il vero colpevole è un suo caro amico. Al quale il conduttore aveva affidato la responsabilità nel corso degli anni di gestire i suoi conti.

Potrebbe interessarti anche —>>> GF Vip: Elisabetta Gregoraci lo scandalo del suo amore malato

Dopo anni di confidenze e di vacanze trascorse insieme, però, è stato tradito. L’amico aveva approfittato della generosità di Alessandro rubando dai suoi conti. Da piccole somme fino a giungere alla bellezza di 200mila euro. Denaro che adesso gli è stato fortunatamente restituito. Probabilmente con la vendita di qualche sua proprietà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

Nell’attesa che le indagini possano apportare a risvolti positivi, l’amatissimo chef degli italiani, non si tira indietro nella sua quotidianità. Infatti, come è ben visibile agli occhi di tutti i suoi fan, sul suo profilo Instagram Alessandro ha pubblicato meno di un’ora fa una foto che lo ritrae pronto a proseguire con le puntate del programma Quattro Ristoranti.