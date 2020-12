Alessia Marcuzzi: provocante sul bolide rosso e gambe favolose – FOTO

La conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, è stata fotografata sul suo bolide rosso: lo scatto provocante scopre le gambe favolose.

La conduttrice ed ex modella romana, Alessia Marcuzzi, amata dagli italiani per la sua bellezza statuaria e il grande talento, ha sorpreso i suoi fan con un post dalle tinte vermiglie. Stile, presenza scenica e ribellione in un solo scatto. La conduttrice del programma di approfondimento ed attualità de Le Iene, appare in questa occasione come la protagonista di un film del regista Quentin Tarantino. Ecco i dettagli.

Leggi anche —>>> Ilenia Lazzarin, in perfetta forma e gentile: l’outfit dei sogni – FOTO

Alessia Marcuzzi: orgogliosa in sella al “suo” bolide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

In sella ad un bolide rosso, le gambe meravigliose e scoperte e la posa di colei che la sa davvero lunga fanno innamorare ancor di più i suoi follower. Lo scatto pubblicato meno di un’ora fa sul profilo ufficiale Instagram della Marcuzzi ha raggiunto in brevissimo tempo un grande successo.

Potrebbe interessarti anche —>>> Clizia Incorvaia, la dedica speciale tra baci e abbracci – FOTO

“Sto andando alle Iene con il mio bolide rosso… il Frecciarossa!” annuncia con prontezza nella didascalia, e con un cuoricino di accompagnamento, aggiunge: “mi trovate su @grazia_it” il settimanale femminile Mondadori, dedicato alla moda e alla cultura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

L’articolo della rivista dedicato alla bella conduttrice è un vero inno alla libertà. In particolare alla libertà di “vivere la vita che vogliamo”, senza farsi influenzare da pregiudizi di alcun genere. Le immagini testimoniano l’innata grinta di Alessia che sembra riflettersi anche sulle impronte della sua carriera.