Ambra Lombardo, il vestitino nero non copre le forme: anteprima stupenda – FOTO

La regina della Mediaset e dei programmi calcistici, Ambra Lombardo opta per un’anteprima da “applausi” a “Tiki Taka”: che eleganza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

E’ tutto pronto per il grande evento sulla Mediaset per la Regina indiscussa dell’eleganza. Parliamo di Ambra Lombardo, la professoressa milanese che ha incantato il pubblico non solo con un immenso sapere, ma anche con la sua straordinaria eleganza.

L’abbiamo vista già nelle vesti di concorrente del Grande Fratello 2016, condotto da Barbara D’Urso. Poi è ritornata a fare la voce grossa tra i banchi di scuola. Il periodo attuale non permette di esercitare, se non in smart working, la sua professione di docente e allora i fans si chiedono dove sia possibile ammirare il suo inarrivabile talento?

Il conduttore di “Tiki Taka”, Piero Chiambretti la prende in affidamento e la porta su Italia 1, contando sull’esperienza di opinionista, adattabile nella circostanza allo sport calcistico

LEGGI ANCHE —–> Elisa Isoardi, sorriso raggiante in primo piano. Accanto la persona più importante – FOTO

Ambra Lombardo, bellezza indomabile in anteprima Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

LEGGI ANCHE —–> Ambra Lombardo, fondoschiena in primo piano, in bianco è una bomba – FOTO

Per Ambra Lombardo, in questo periodo di stasi per tutte le scuole in Italia c’è in canna un nuovo ruolo di rappresentanza mediatica. Il merito è tutto di Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Taka, il palinsesto serale del lunedì sera, per commentare la giornata di campionato appena terminata.

Tra i protagonisti del parterre degli opinionisti, il grande presentatore e tifoso del Torino ha scelto l’esperienza da professionista di Ambra. Da lei, l’attore e il regista aostano si aspetta sempre qualcosa di speciale: grinta e ironia subito dopo la saggezza. Finora la professoressa sembra abbia rispettato i canoni descrittivi propri del “Chiambretti Show”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

La vita di Ambra però è destinata a finire sotto i riflettori, come testimoniano le ultime pose da brivido sui social network. In particolare su Instagram, la sexy docente fa incetta di foto e selfie “signorili”. Come l’ultima, dove prima di varcare la porta della Mediaset offre un’anteprima di bellezza infinita, ornata di un vestito nero attillato, dove non riesce a coprirsi la forma del fondoschiena da urlo, una sentenza per i 233 mila ammiratori