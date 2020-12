Antonella Mosetti balletto sensuale su Tik Tok, ci ha preso la mano-FOTO

La Mosetti ci ha preso gusto ormai con i video Tik Tok, non ne può fare più a meno e i follower ringraziano perché è divina

L’ultimo video di Antonella Mosetti è da infarto, in un abitino cortissimo e tutto scollato fa un balletto sexy per i suoi fan. I video maggiormente apprezzati dalla Mosetti sono appunto i balletti sexy, in cui si mostra in tutto il suo splendore con le sue forme perfette in mise sexy e scosciate. Ma da buona romana, alla Mosetti piace anche scherzare e ridere quindi interpreta alcuni video divertenti. E bisogna dire che è brava, tiene il giusto ritmo con la voce sottofondo.

Antonella Mosetti sempre più sensuale e bella su Tik Tok

La Mosetti su Instagram condivide alcuni contenuti del suo Tik Tok, tra video sexy e divertenti fa impazzire i suoi fan. Non tutti però apprezzano i balletti seducenti della Mosetti, una utente le scrive: “Sei il divertimento degli uomini ti dovresti vergognare”. La Mosetti che non se le manda certo a dire, risponde a toni “E tu sei la vergogna della donne. Forse si divertono di più con le malelingue come te”.

Però c’è chi la difende, i suoi fan accorrono in aiuto e scrivono dediche positive per cacciare le malelingue, “Solo invidia Mosetti una gnocca e l’altra una racchia”. Non mancano poi i commenti squallidi di alcuni utenti che dimostrano il loro affetto in modo eccessivo alla Mosetti. Antonella è uno di quei personaggi che attira l’attenzione degli uomini che l’adorano, ma attira a se anche la cattiveria e l’invidia di molte donne che vorrebbero essere come lei.

Suscita tante opinioni contrastanti come personaggio, però questo la rende interessante infatti viene spesso chiamata nei programmi per commentare e dare la sua opinione su altri. Recentemente è stata ospite a Mattino Cinque per dire la sua su Antonella Elia che come al solito si è scagliato contro Elisabetta Gregoraci ieri in puntata. La Mosetti ha dato il suo parere sulla Elia, sostenendo che è stata chiamata da Signorini apposta per come è un pò ruspante.