Cancro: oltre 6000 morti in più a causa del Covid-19

Molti pazienti hanno preferito rinviare le visite ospedaliere a causa della pandemia. Lo studio di Unicancer.

Sono molti i pazienti che, a causa della pandemia, hanno preferito restare a casa, rimandando le visite ospedaliere. Di conseguenza, il numero delle diagnosi è drasticamente diminuito. Durante la primavera, in Francia gli screening si sono interrotti, così come molti esami radiologici. Secondo uno studio pubblicato da Unicancer questo martedì, la provvisoria decisione di interrompere le visite mediche potrebbe provocare danni permanenti ai pazienti in questione. Tra i maggiori rischi c’è l’aumento della mortalità a causa di tumori. In particolare, l’indagine francese ha registrato tra marzo e luglio una diminuzione del 6,8% delle visite dei pazienti; e ha raggiunto il picco del 21% nei mesi di aprile e maggio, secondo quanto riporta Le Parisien. La ricerca è stata condotta in una rete ospedaliera francese, composta da 18 centri lotta contro il cancro (CLCC). A seguire le parole del presidente di Unicancer.

La situazione è critica: “non va affatto bene”

Questa è la più grande preoccupazione del presidente di Unicancer, la rete ospedaliera che si impegna al 100% nella lotta contro il cancro. In Francia, durante la primavera gli screening si sono interrotti e molti studi di radiologia sono stati chiusi. L’uomo ha dichiarato che il follow-up è avvenuto in tempo solo con pazienti già visitati in precedenza. “Il problema risiede invece nei futuri pazienti” precisa “poiché, d’altronde, il calo del numero delle diagnosi finora non è stato recuperato”. L’insieme di queste inadeguatezze alle cure, durante questi mesi difficili, potrebbero provocare un eccesso di mortalità. In totale, stima l’oncologo, i decessi per tumore potrebbero ammontare a 1.000 e 6.000 casi aggiuntivi nei prossimi anni. Nessun tumore è escluso dalle valutazioni del presidente.

Tra questi, l’oncologo annovera il cancro al seno, ai polmoni, al colon e quello della testa e del collo.

Fonte Cnews.fr