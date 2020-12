Clizia Incorvaia, la dedica speciale tra baci e abbracci – FOTO

Evento indimenticabile per Clizia Incorvaia che riempe la sua pagina Instagram di baci e abbracci incandescenti: che dedica!

E’ un periodo di estasi per la web influencer Clizia Incorvaia. Nonostante la pandemia abbia progredito in questa seconda ondata, lei non si smentisce mai e mette sempre l’amore tra i pensieri di riguardo della sua quotidianità.

Il passato di Clizia ha avuto diversi alti e bassi d’amore. Dopo la fine del matrimonio con il cantante de le “Vibrazioni” ha ridato di nuovo spirito all’amore incondizionato. Clizia e Francesco Sarcina non si sono lasciati affatto bene. Il loro legame fu abbattuto dalle situazioni di contorno, tradimenti, bisticci e dichiarazioni fuori luogo. Lei al tempo era la “velina” prediletta di Piero Chiambretti, nel quale show ha conosciuto Sarcina.

La frequentazione è stata piuttosto lunga e duratura, anche perchè Clizia non voleva convincersi a distaccarsi dalla condizione di single. Poi però ha ceduto alle lusinghe del cantante. Al termine della loro relazione, il destino le ha riservato lo sguardo di un uomo d’oro, semplice e ligio ai valori. Il massimo per lei, sempre grata di averlo accanto tutti i giorni della sua vita

Clizia Incorvaia, remake fotografico di ardore e passione: l’amore in primo piano

Quando la web influencer, Clizia Incorvaia con ben 571 mila follower al seguito ha conosciuto davvero tutto di Paolo Ciavarro, non vuol saperne di argomentare tradimenti e virgolettati al vetriolo, come accaduto nel suo recente passato. “Sembra l’uomo fatto apposta per me”, anche se ha imparato la lezione del trascorso travagliato.

Per nessuna donna o nessun uomo esiste la perfezione. Ognuno di noi è imperfetto, ma tramite il proprio partner può colmare le imperfezioni e migliorarsi. Questo è l’ultimo messaggio, lanciato su Instagram da Clizia, una dedica speciale in onore dell’amore tra lei e Paolo Ciavarro, così tanto passionale e scevro di pregiudizi.

Sul social dove vanta la maggiore visibilità, Clizia ha dedicato al suo eterno innamorato un remake di foto tra baci e abbracci intensi, che ripercorre i migliori momenti vissuti da otto mesi a questa parte. Una celebrazione d’amore ad hoc, fortificata dal parere dei follower, semplicemente abbagliati dalla loro forza d’unione