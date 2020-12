Le feste sono quasi arrivate e con esse arrivano anche i pranzi e le cene con amici a parenti. Pasti lunghissimi fatti di chiacchiere, risate e soprattutto buon cibo. Le portate sono sempre abbondanti e numerose ma non possiamo permetterci di perdere i sacrifici fatti durante tutto l’anno con diete e palestra.

In questo articolo ti spiegheremo come fare per non ingrassare a dismisura a causa di antipasti golosi, dolci luculliani e bevande alcoliche. Se presterai attenzione a questi piccoli consigli riuscirai a mantenere il tuo peso forma e allo stesso tempo non rinuncerai alla convivialità e al piacere di passare del tempo con parenti e amici.

Non rinunciare a nulla e non angosciarti con il pensiero delle calorie

Il momento di godere della vicinanza dei tuoi cari, di ridere, di condividere e gustare i prelibati piatti della tradizione sta per arrivare.

Le feste natalizie sono sempre una buona occasione per lasciarsi andare all’affetto dei propri cari e della buona cucina e scommetto che questo vale anche per te.

Se, però, in questi mesi hai fatto dei piccoli o grandi sacrifici mantenendo una alimentazione equilibrata, facendo della sana attività fisica e curando il tuo corpo i pranzi e le cene all’orizzonte potrebbero rappresentare una minaccia.

Ebbene, se seguirai i nostri piccoli consigli non lo saranno! Anzi, le feste che stanno per arrivare saranno la giusta occasione per ridare a te e ai tuoi cari una nuova linfa, quell’energia che forse avevi perso dopo lunghi mesi di lavoro o difficoltà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come apparecchiare la tavola in modo elegante durante le feste di Natale

Prima di passare ai consigli pratici, però, c’è una cosa che vogliamo assolutamente dirti: stai attento/a alla linea ma non farti angosciare.

Sii sempre equilibrato/a e morigerato/a ma non farti ossessionare dalle calorie che ti ritrovi nel piatto. Ricorda di gioire insieme con i tuoi commensali e ringraziare per l’affetto dei tuoi cari e le buone pietanze che assaggerai.

E ora passiamo ai consigli pratici per non ingrassare durante le feste di Natale e mandare in fumo i sacrifici dei mesi precedenti.

Assaggia tutto ma nelle giuste quantità

Il primo consiglio che possiamo darti è quello di assaggiare tutto quello che ti piace e che magari non hai occasione di mangiare tutti i giorni.

Assaggiare, appunto! Questo vuol dire che non dovrai riempire il tuo piatto di ogni ben di Dio ma basterà mangiare un poco di ogni cosa per poter assaporare e degustare.

Ecco, degustare è proprio la parola adatta. Per farti capire cosa intendiamo con il verbo degustare ti faremo degli esempi pratici.

Se il tuo menù prevede un antipasto, un primo e un secondo ovviamente corredato da frutta, dolci e ogni tipo di cioccolato e torrone il nostro consiglio è di mangiare veramente un poco di tutto.

Per esempio, se l’antipasto consiste in un’insalata di mare puoi chiedere alla padrona di casa di metterti nel piatto solo sei pezzettini di pesce. Se il primo saranno pennette al salmone fai la stessa cosa, fatti mettere nel piatto solo dieci pennette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come fare un albero di Natale originale in sintonia con lo stile della tua casa

La stessa cosa varrà per il secondo, una piccola fettina di arrosto o di pesce o di qualunque cosa sia. A questo punto, però, non ti sfogare con i dolci. Individua quelli che ti piacciono di più e mangiane solo un pezzettino.

I dolci, il cioccolato, il torrone sono gli alimenti killer perché seppur buonissimi sono troppo calorici e in aggiunta a un menù completo ti porteranno ad assumere molte più calorie di quelle che dovresti.

Un altro consiglio è quello di mangiare molto lentamente. Non gettarti sul piatto con fare famelico, dedicati alla conversazione e fai dei bocconi piccolissimi. Così avrai l’illusione che il cibo duri di più.

Tieni lontano il pane dalla vista dei tuoi occhi

Pane e pasta sono la base della nostra tradizione culinaria, eppure sono spesso tra gli alimenti assolutamente banditi, o al massimo limitati, dai nutrizionisti di mezzo mondo.

I cosiddetti carboidrati come pane, pasta, grissini, tarallini, cracker spesso sono responsabili di quel filo di grasso che ci circonda l’addome.

La brutta reputazione dei carboidrati deriva dal fatto che hanno uno stretto rapporto con l’insulina o ormone ingrassante.

Ma fino a quando questo ormone è mantenuto nell’intervallo dei valori medio – bassi, non reca alcun problema per quanto riguarda il grasso in eccesso. Quando, al contrario, è alto diventa un bel problema.

Questo è il motivo per il quale ti consigliamo di evitare, per esempio, di pizzicare il pane o i grissini.

Il nostro consiglio è quello di mettere in conto di non mangiare assolutamente pane, grissini o cracker ma di concentrarti su altro.

Per esempio, potresti pensare che mentre il pane puoi mangiarlo ogni giorno l’arrosto o il pesce al sale no dunque mangia solo le pietanze che consideri “speciali” o insolite ma ricorda sempre di non abbuffarti.

Evita il junk food

Prima di iniziare con il cenone o con il pranzo di Natale la padrona di casa ti offrirà sicuramente un drink di benvenuto e lo accompagnerà a dei salatini, a delle patatine o a delle tartine gustose ma pericolosissime.

Il nostro consiglio è quello di accettare con molto piacere il cocktail ma evitare di mangiare noccioline “et similia” perché questo, oltre a rovinarti l’appetito, ti farà introdurre tante di quelle inutili calorie da rendere vano ogni sacrificio.

Devi sapere che in circa 100 grammi di arachidi salati (quelli che si mettono nelle ciotoline per l’aperitivo) ci sono ben 567 calorie. In 100 grammi di pane, invece, ce ne sono 265.

Pensa, dunque, a quanto quello “spiluccare” un po’ annoiato durante l’aperitivo può farti male nel senso che ti fa introdurre centinaia di calorie senza gustare realmente nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come essere una perfetta padrona di casa durante pranzi e cene di Natale

Attenzione, però, perché la stessa identica cosa vale per la frutta secca a fine pasto. Mangiare nocciole, mandorle e novi accompagnati da fichi secchi alla fine del pasto è un gesto molto conviviale che fa parte della tradizione.

Prima, però, di prendere in mano lo schiaccianoci ti conviene domandarti: “Ne ho davvero bisogno?”. Dopo aver mangiato antipasto, primo e secondo hai davvero bisogno di mangiare la frutta secca?

In più, ricorda di tutte quelle diete nelle quali il nutrizionista ti ha assegnato le tue 30 mandorle per lo spuntino. Pensa, dunque, che passate le feste potrai mangiare la frutta secca in porzioni limitate come spuntino per spezzare la fame.

Non digiunare in previsione di un’abbuffata

Capita molto spesso di digiunare in previsione dell’abbuffata di Natale o del cenone di Capodanno. Bene anche questa è veramente una pessima abitudine.

Arrivare affamato alla cena ti porterà come prima cosa ad abbuffarti con l’aperitivo fatto di patatine, tartine con la maionese, salumi e formaggi, noccioline.

Tutto questo per poi arrivare al dolce e sbottonare i pantaloni perché non riesci più a respirare. La buona notizia è che puoi evitare tutto questo con qualche piccolissimo accorgimento.

Innanzitutto devi fare colazione e un pranzo leggero insieme con uno spuntino di metà pomeriggio che ti permetterà di arrivare a cena con la giusta voglia di degustare le pietanze tipiche della tradizione e la voglia di condividere con le persone che ami di più.

Ecco a te un semplice esempio di menù da seguire per prepararti a una cena importante:

Colazione : un bicchiere di latte parzialmente scremato con un frutto o in alternativa uno yogurt magro con dieci mirtilli e 20 grammi di granella di noci;

: un bicchiere di latte parzialmente scremato con un frutto o in alternativa uno yogurt magro con dieci mirtilli e 20 grammi di granella di noci; Spuntino di metà mattina : una spremuta d’arancia o un succo di pompelmo;

: una spremuta d’arancia o un succo di pompelmo; Pranzo : una fetta di petto di pollo con un contorno di broccoli o carote al vapore. Se non ami molto la carne puoi sostituire il pollo con una sogliola o 80 grammi di quinoa;

: una fetta di petto di pollo con un contorno di broccoli o carote al vapore. Se non ami molto la carne puoi sostituire il pollo con una sogliola o 80 grammi di quinoa; Spuntino di metà pomeriggio: una mela o venti mandorle.

Se seguirai questi piccoli ma preziosi consigli arriverai a cena con la fame giusta che ti consentirà di mangiare in modo equilibrato e senza voracità.

Vino e Champagne: con parsimonia!

Il vino o lo champagne, si sa, è un vero piacere della vita. Poi, se lo degusti insieme con le persone che contano diventa un sogno.

Ti vogliamo tranquillizzare dicendoti che non dovrai assolutamente rinunciare a degustare un buon calice di vino o champagne.

Però, c’è un grande però! Ti vogliamo specificare che bere non significa dissetarsi, per quello c’è l’acqua. Bere del buon vino vuol dire degustare dunque il nostro consiglio è quello di bagnarti leggermente le labbra per apprezzare il vino insieme con le magnifiche pietanze che preparerai o che prepareranno per te.

Non mandare giù grandi sorsi ma fai in modo che il tuo calice di vino duri il più possibile. Poi se la padrona di casa per il suo menù avrà previsto più vini potrai degustare metà per ciascuno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come creare regali di Natale originali ed economici per le persone che ami

Attenzione invece alle bevande gassate e ai cocktail di benvenuto fatti generalmente con il vino frizzante e i succhi di frutta. Ecco, diciamo che quelli li potrai tranquillamente evitare.

Infine, ti vogliamo svelare un segreto. O meglio, questo è un piccolo trucco: se ti serviranno un vinaccio il consiglio è quello di dire alla padrona di casa che sei astemio o astemia.

Se, al contrario, i padroni di casa sanno bene che apprezzi il buon vino, fatti versare un calice e fai in modo di bagnare le labbra senza bere perché rifiutarlo risulterebbe molto scortese.

Avanzi? No, grazie!

Dopo una lunga cena o un lungo pranzo ti capiterà sicuramente che avanzerà del cibo in pentola o nella teglia. Chiaramente, noi siamo totalmente contrari agli sprechi alimentari dunque non devi buttarlo per nulla al mondo.

Gli avanzi però sono spesso cibi molto elaborati e potresti essere costretto o costretta a consumarli e dunque a mangiare per giorni cibi grassi che di certo non fanno bene alla tua linea.

Il nostro consiglio è quello dunque di comprare delle vaschette in alluminio e suddividere ciò che rimane del pranzo o della cena ai tuoi ospiti. Non solo ti libererai di calorie indesiderate ma farai anche un bellissimo gesto di galateo.

Se invece ti succederà di essere ospite da parenti o amici che alla fine della cena vogliono darti ciò che è avanzato per il giorno dopo, rifiuta con gentilezza il pacchettino e spiega che magari non potrai mangiarli perché hai già un invito a pranzo o hai già cucinato dei piatti che rischieresti di buttare.

Insomma, si tratta di piccolissime accortezze che ti permetteranno di condividere una cena o un pranzo con le tue persone care senza appesantirti o stare male e soprattutto senza ingrassare!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Metti un po’ di musica e… balla!

Una meravigliosa cena tra amici e parenti può essere intervallata solo da una cosa: il ballo. Devi sapere che ballare, oltre a fare bene all’anima e all’umore ti farà bruciare moltissime calorie.

Pensa che in un’oretta di ballo consumeresti circa 200 calorie. Dunque, se hai un salone abbastanza grande il nostro consiglio è quello di lasciarne libero una parte per un po’ di ballo spensierato e allegro.

Non solo ti aiuterà a digerire e buttar giù qualche pasticcino ma creerà un’atmosfera magica e gioiosa.

Vai, dunque, alla ricerca di un raffinatissimo giradischi e cerca delle musiche che invoglino i tuoi ospiti a muoversi un po’. Se non hai il giradischi va benissimo un cellulare collegato a una cassa bluetooth e divertiti il più possibile!