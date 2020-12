Delitto atroce: infermiera rapita, violentata e uccisa

Un’infermiera è stata aggredita brutalmente. La vittima è stata rapida, violentata e infine uccisa. Ecco cosa è successo.



Il tragico evento è successo nell’Arkansas, Stati Uniti. La vittima è Sydney Sutherland, un‘infermiera di 25 anni. La giovane è stata avvistata l’ultima volta ad agosto, mese in cui la donna ha lasciato per l’ultima volta la sua abitazione. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, la salma è stata ritrovata in prossimità della sua residenza, secondo quanto riporta KATV. La donna era uscita per fare jogging e da quel pomeriggio non è più rincasata. Un medico legale ha stabilito che la vittima è morta per lesioni da armi contundenti. Gli ufficiali della polizia locale stanno perseguendo le indagini contro il presunto accusato di stupro e omicidio colposo.

La brutalità dell’aggressione: la donna è stata rapita, violentata e infine uccisa

Gli ispettori ritengono responsabile del delitto un agricoltore della zona, il signor Quake Lewellyn. L’uomo di 28 anni avrebbe rapito Sutherland prima di violentarla e ucciderla. Il notiziario The Sun riporta le parole che giovedì lo sceriffo della contea di Jackson, David Lucas, ha proferito in merito alla morte della donna: il caso è senza dubbio un omicidio. Durante il processo, Lewellyn ha confessato agli agenti della polizia di aver investito Sutherland con il suo camion. La vittima è stata poi condotta in un campo e violentata sul cofano del veicolo dell’assassino. Dopo lo stupro, il killer ha deciso di seppellire il cadavere in una buca. La moglie di Lewellyn ha chiesto il divorzio a settembre e ha aiutato i detective durante le indagini, menzionando l’effettiva ammaccatura sul camion del marito, apparsa lo stesso giorno della scomparsa di Sutherland.

Lewellyn si è dichiarato innocente e non accetta la sua incriminazione, formualta nel mese di ottobre. L’imputato sarà processato nuovamente il 16 febbraio.

