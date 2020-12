Diletta Leotta, vestito favoloso con décolleté in vista: spettacolare – FOTO

Diletta Leotta continua a far impazzire i suoi follower: la conduttrice ha postato l’ennesimo scatto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è sicuramente la regina di Instagram: la giornalista è infatti seguitissima e vanta un account con 7,2 milioni di follower. La siciliana ama postare scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo corpo spettacolare. Le sue curve fanno impazzire gli ammiratori: tra décolleté mozzafiato, didietro da urlo e gambe magnifiche, ogni suo contenuto ottiene sempre ottimi riscontri.

Diletta, poco fa, ha condiviso una fotografia stupefacente. La conduttrice indossa un vestito molto bello e sensuale con décolleté in vista. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Diletta Leotta, vestito favoloso con décolleté in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un vestito molto particolare dotato di trasparenze incredibili. Le forme del suo incredibile corpo non passano inosservate e il suo décolleté è leggermente visibile ma manda lo stesso il web in tilt. Il post ha collezionato in poche ore 220mila cuoricini.

Gli utenti stanno commentando con enfasi. “La zona rossa più bella d’Italia”, ha scritto un fan facendo un gioco di parole tra il colore del suo vestito e il sistema utilizzato dal governo per ridurre i contagi in Italia; “Una dea”, “Che splendore”, “Pazzesca amore”, scrivono altri ammiratori. La 29enne ha scritto una didascalia molto interessante. “Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti ancora al suolo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, nella giornata di ieri, ha mandato i fan in estasi con una foto incredibile. La nativa di Catania indossava un vestitino di colore rosso per richiamare l’atmosfera natalizia dotato di una scollatura profonda. La classe 1991 stava appoggiata con dolcezza all’albero di Natale.